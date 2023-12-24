День будет насыщен событиям у всех знаков Зодиака.

Эзотерики составили гороскоп на 25 декабря 2023 года для всех знаков Зодиака. Что карты Таро обещают именно вам - читайте дальше.

Овен

Понедельник будет не самым простым днем. Вы придете к понимаю того, что удовлетворить ваши потребности невозможно, а происходящее в вашей жизни не совпадет с планами. Вы оказались в такой ситуации, потому что ранее недостаточно внимательно относились к своему благополучию.

Телец

День принесет одни разочарованиям. Завтра вы поймете, что то, чему вы радовались и считали решенным, совершенно не так. Карты советуют с достоинством принять поражение и не пытаться это скрыть от других. Все равно все скрытое станет явным.

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Близнецы

Этому знаку Зодиака важно сохранять спокойствие. Любое волнение и потеря контроля над ситуацией приведет к неудаче. Проявите молчаливую уверенность – это ваш путь к успеху.

Рак

Вы столкнетесь с подлостью или клеветой. Придется сражаться, но даже самый мрачный день в конце концов уступит место чему-то позитивному. После всех сложностей вас ждет заслуженный отдых.

Лев

Сейчас для вас важны ваши планы и их реализация. Надежда станет главным ориентиром, а страсть и энергия помогут вам реализовать задуманное. В вас проснется мужское начало, вы приобретете невиданную силу воли.

Дева

Появится возможность, на которую вы даже не ожидали. Реагировать нужно очень быстро. Если поступит предложение о выгодной сделке, то сразу хватайтесь за эту возможность. Поверьте, вы не пожалеете о своем решении.

Весы

День не самый благоприятный. Высока вероятность возрождения старого конфликта. Не теряйте бдительность и не открывайтесь, ведь опасность там, где вы ее не ждете. В этот день лучше проявить определенное недоверие.

Скорпион

Вам нужно сосредоточиться на себе. Возможны манипуляции и их стоит остерегаться. Карты рекомендуют провести время в одиночестве – это верный путь, чтобы избежать каких-либо неприятностей.

Стрелец

Вас будут критиковать, а ваши предложения не найдут отклик, но не стоит сразу идти в контратаку. Просто готовьтесь к таком развитию событий и прислушайтесь к тому, что вам скажут. Возможно, в критике содержится ценная информация, которая поможет на вашем пути.

Козерог

Пришло время прощаться со старым. Все знакомое неизбежно уйдет в прошлое и не надо за него держаться, пусть идет. Найдите новый путь для себя. Несмотря на возможное разочарование, не отступайте.

Водолей

Остерегайтесь манипуляций и попыток вами руководить. Спокойно и последовательно следуйте уже намеченным планам. При этом не забывайте о своих долгосрочных целях. Терпеливо и усердно идите вперед.

Рыбы

Этот знак Зодиака ждут перемены, и кое-что необычное. Сохраняйте мотивацию. Пора принять решительный и трезвый шаг, а уже после этого оцените ситуацию. Вероятно, кто-то уже сейчас готов помочь вам.

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