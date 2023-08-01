Карты Таро советуют Водолеям научиться расставлять границы.

Тарологи составили гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака. Тельцам невероятно повезет, а Весам придется расплачиваться за грехи. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам стоит взять паузу и залечь на дно. Откажитесь от важных встреч и займитесь поиском внутреннего баланса. Вы рискуете сильно "расшататься" и потерять равновесие, а это приведет к серьезным ошибкам.

Телец

Тельцов поцелует удача. Карты Таро сулят представителям этого знака Зодиака успех во всех делах. Вы способны свернуть горы, важно лишь начать действовать.

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Близнецы

В среду Близнецам стоит отправиться на поиски приключений. Не засиживайтесь дома, пригласите друзей на прогулку. Это поможет вам стряхнуть с себя весь негатив.

Рак

Карты Таро сулят Ракам исполнение мечты. Вы будете радоваться и наслаждаться жизнь. Оставьте все проблемы в прошлом, они больше вас не потревожат.

Лев

Львам стоит с осторожностью отнестись к тратам. Вы рискуете потерять деньги из-за хитрого обмана. Не стоит верить людям, которые будут вам предлагать какие-то странные услуги или сомнительные товары.

Дева

Девам стоит сдерживать эмоции и не наговорить лишнего. Вам стоит обдумывать каждое слово. Если же вы позволите себе быть слишком откровенными, все закончится ссорой.

Весы

Карты Таро сулят Весам "судный" день. Вам придется расплачиваться за грехи и исправлять свои ошибки. Если же вы не делали ничего плохого, день будет максимально спокойным.

Скорпион

Скорпионы будут радоваться, они встретятся с людьми, которые много для них значат. Устройте теплые посиделки и не жалейте времени на приятные разговоры. Такие беседы наполняют сердце любовью и силами.

Стрелец

Стрельцам карты Таро сулят щедрые подарки. Возможно, вам выпишут премию. Также вы можете получить очень приятный сюрприз от своей второй половинки.

Козерог

Козероги сумеют проявить все свои лучшие качества. Не отказывайте людям в помощи, особенно если они просят о ней именно вас. Однажды все ваши старания окупятся и принесут очень хорошие плоды.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям научиться расставлять границы. Кто-то пытается пользоваться тем, что вы не умеете говорить "нет". Поэтому вам стоит поставить наглеца на место.

Рыбы

Рыбы получат шанс улучшить свою жизнь. Разделите успех со своей второй половинкой. Если же у вас нет пары - не грустите и устройте вечеринку с друзьями.

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