16 марта Весы получат большую прибыль.

В четверг, 16 марта, Тельцов ждет приятный день с массой удовольствия. А вот Стрельцам придется несладко, их ждет расплата за грехи. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам нужно избавиться от долгов и обязательств. Сделайте все, что обещали. Вас ждет новая жизнь, но ее лучше начинать без камней, которые будут тянуть вас в прошлое.

Телец

Тельцов ждет наслаждение. Вы будете радоваться и получать удовольствие от общения с приятным человеком. Не думайте о работе, отвлекитесь на отдых и милые беседы.

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Близнецы

Близнецы могут пострадать из-за давления окружающих. Вам пытаются навязать идеи, которые на самом деле не принесут вам пользу. Слушайте только свое сердце.

Рак

Карты Таро сулят Ракам позитивные перемены. Вы можете получить шанс улучшить свою жизнь. Не отказывайтесь от предложений, которые получите в этот день.

Лев

Львы получат новые силы и смогут снова двигаться вперед. Возможно, вы застоялись на одном месте. Однако все изменится.

Дева

Девы поразят всех вокруг. Вы откроете в себе новые таланты и сможете впечатлить даже врагов, которые явно не ожидают, что вы на такое способны.

Весы

16 марта Весы получат большую прибыль. Вы можете сорвать куш и легко обогатиться. Не забудьте о родственниках, разделите с ними свой успех.

Скорпион

Скорпионов ждет спорная ситуация. Вам придется выбирать между тем, что нужно, и тем, что хочется. Расставляйте приоритеты правильно.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам непростой день. Вас ждет расплата за все грехи. Судный день вскроет все ваши проблемы, любая неурядица будет последствием того, что вы делали в прошлом.

Козерог

Козерогам стоит проявить интуицию. Возможно, рядом с вами затаился враг, которые притворяется другом. Пришло время разоблачить лжеца.

Водолей

Водолеи рискуют пострадать из-за своих же завышенных ожиданий. Вы слишком требовательны и часто обижаете людей, которые этого не заслуживают.

Рыбы

Рыбы смогут точно понять, чего они хотят от жизни. Вы получите ответы на вопросы, которые давно вас интересовали. Полученную информацию нужно будет правильно использовать.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака не умеют обращаться с деньгами.

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