Таро прогнозируют некоторым знакам Зодиака успех и признание, а кому-то очищение жизни от лишнего.

Эзотерики составили гороскоп на 24 ноября по картам Таро. Что в этот день ждет каждый знак Зодиака - читайте далее.

Овен

Этот день придется посвятить установлению справедливости и равновесия. Вам предстоит принять сложное решение и определить виновных и правых. Стоит подготовиться к роли судьи. Представится возможность убедиться, что закон причин и следствий действительно работает.

Телец

Вас ждет награда за вашу работу или же поступит заманчивое предложение, обещающее хорошие деньги. Ваши профессиональные заслуги признают, что принесет лишь радость от работы. Можно смело заняться повышением квалификации, это принесет духовное совершенствование.

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Близнецы

Последний рабочий день этой недели будет наполнен чувствами и положительными эмоциями. Завтра в романтической сфере вам будут помогать небеса. Возможно, вы встретите свою любовь или же ваши отношения ждут кардинальные изменения.

Рак

События в пятницу покажут вам прямой путь к улучшению своего благосостояния. Возможно, это будет новый проект, выгодное предложение по работе или что-то похожее. Для достижения материального процветания необходимо уверенно двигаться к своей цели.

Лев

Очень важный день для этого знака Зодиака. Вас постигнет озарение, благодаря чему появится возможность получить ответы на самые сложные вопросы. Правда, придется прислушаться к внутреннему голосу. Дело в том, что есть обстоятельства, которые вы не видете, но они оказывают влияние.

Дева

Пятница придет вместе с удачей и везением. Фортуна на вашей стороне во всех делах. Смело используйте день, чтобы решить вопросы и найти решение старым конфликтам. Но не забывайте, что Фортуна – дама с переменчивым характером, поэтому действуйте, пока есть возможность.

Весы

Следует быть крайне осторожным 24 ноября, ничему нельзя доверять на 100%. Стоит отказаться от принятия важных и судьбоносных решений. Чтобы избежать конфликтов и неприятных ситуаций, обратите внимание на свою интуицию, она направит на верный путь.

Скорпион

Ваш профессионализм и умение эффективно действовать в различных ситуациях приведет к признанию вашей надежности. Это позволит добиться большего в скором будущем. Высшие силы к вам благосклонны и будут помогать в делах.

Стрелец

У Стрельцов начинается новый путь. Вопреки всем трудностям он приведет к успеху. Чтобы все сложилось наилучшим способом, необходимо держать сердце открытым и сконцентрироваться лишь на добрых намерениях, а предыдущий опыт поможет достичь высот.

Козерог

День будет сложным, ведь придется "жонглировать" разными задачами. Это может показаться утомительным, но важно проявить терпение и гибкость. Все, что будет происходить завтра, принесет небывалый успех в будущем. Очень внимательно рассматривайте все предложения, их нельзя игнорировать.

Водолей

Водолеи наконец-то избавятся от того, что мешает двигаться вперед. Пора выбросить из жизни то или тех, кто тормозит вас. Это могут быть как люди, которые уже давно идут по другому пути, или устаревшие установки, которые не соответствуют реальности. Возможно возникновение определенных трудностей, но положительные изменения наступят, как только решите все поставленные задачи.

Рыбы

Начинается период очищения и на это повлиять никто не может. Все будет происходить вопреки вашим желаниям. События будут развиваться стремительно, из-за чего можете потерять что-то дорогое. Но огорчаться не стоит, в будущем эти перемены принесут нечто замечательное.

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