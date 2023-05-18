Что карты Таро сулят именно вам - читайте далее.

Эзотерики рассказали, какой будет пятница, 19 мая, для всех знаков Зодиака. Согласно картам Таро, не всем будет легко и просто.

Овен

Могут возникать ситуации, где вам будет сложно держаться. Однако если вы справитесь со своими эмоциями, то выйдете победителем. Помните об этом!

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Телец

В этот день вы смело можете браться за новые дела. Все они принесут вам грандиозный успех, а еще лучше - деньги. Совсем скоро улучшится ваше финансовое положение.

Близнецы

Завтра вы можете найти ответы на те вопросы, которые давно вас беспокоят. Но для этого вам нужно углубиться в себя и попытаться разобраться в своих чувствах. Особенно, если это касается вашей личной жизни.

Рак

В пятницу поставьте на первое место своего любимого человека. Отложите все дела и насладитесь вместе проведенным временем. Устройте романтический ужин или сходите на свидание.

Лев

День будет благоприятным для физических нагрузок. Львы, не ленитесь заниматься спортом. Это нужно для вашего здоровья и красивой фигуры. Хватит отлеживать бока!

Дева

Для вас этот день будет максимально легким и приятным. Вы можете встретиться с друзьями, приехать в гости к родным. Сходить куда-то со своей второй половинкой. В общем, не сидите на одном месте.

Весы

Весам этот день обещает финансовую стабильность. Можете рассчитывать на повышение зарплаты или премию. В конце дня порадуйте себя покупкой, которая оставит приятный след в вашей душе.

Скорпион

Астрологи предупреждают, что Скорпионам категорически запрещено в этот день поддаваться соблазнам. Держите себя в руках, чтобы не попасть в ситуацию, выход из которой найти будет очень проблематично.

Стрелец

В пятницу Стрельцы могут осуществить свои желания. Однако расставьте правильно приоритеты и разберитесь, что для вас сейчас самое главное. Не трать свою энергию на второстепенные вещи.

Козерог

Козерогам в этот день повезет меньше других. Они могут испытывать раздражительность из-за свалившихся на них проблем. Не срывайтесь на своих близких, чтобы не задеть их чувства.

Водолей

Весь день вы будете как белка в колесе. Однако все ваше внимание будет направлено не на работу, а на домашние хлопоты. Не лишним будет начать ремонт, если вы его уже давно планировали.

Рыбы

У Рыб могут возникнуть проблемы на работе, из-за чего у них будет подавленное состояние. Не принимайте все близко к сердцу. Лучше исправьте свои ошибки и постарайтесь больше их не допускать.

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