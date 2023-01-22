Для большинства знаков Зодиака понедельник будет благоприятным.

Эксперты в сфере эзотерики составили прогноз на 23 января 2022 года по картам Таро. Что этот день сулит именно вам и как справиться с проблемами - читайте далее.

Овен

Весь день вам будет сопутствовать удача. Это значит, что вы можете получить несколько выгодных предложений, которые выведут вашу жизнь на новый уровень.

Телец

А вот Тельцам стоит потуже затянуть поясок, ведь могут быть непредвиденные расходы. Не тратьте деньги налево и направо, чтобы не остаться с голой "пятой точкой".

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Близнецы

Вы могли заметить, что отношения со второй половинкой дали трещину. Возьмите ситуацию в свои руки и попытайтесь все наладить. Поставьте себя на место другого человека, поймите, что он чувствует и поговорите по душам.

Рак

Вы можете решиться на шаг, который ранее казался вам невозможным. Астрологи призывают вас ничего не бояться, ведь кто не рискует - тот не пьет шампанское.

Лев

В понедельник смело можете самовыражаться, проявлять собственное "я". Вам ничего не будет за то, что вы проявите свой характер и силу воли. Даже наоборот, окружащие наконец поймут, чего вы стоите и как с вами общаться.

Дева

Этот день вы проведете в изобилии. С самого утра вы почувствуете себя счастливым человеком, ведь все будет складываться так, как хотите именно вы. Вечер можете посвятить своей второй половинке. Сходите в ресторан.

Весы

Вероятно, ранее Весы могли попасть в зависимые отношения. Однако, как говорят эксперты, зависимость разрушает чувства. В понедельник вам предоставится возможность наконец освободиться от этого и зажить спокойной и счастливой жизнью.

Скорпион

Завтра вы можете всем продемонстрировать свой талант. Ваше начальство оценит ваши навыки и, возможно, предложит вам какой-то перспективный проект, который принесет вам не только возможность реализоваться, но и деньги.

Стрелец

На вас могут нахлынуть воспоминания. Не исключено, что вы почувствуете тягу к бывшему партнеру. Однако помните, что дважды входить в одну и ту же реку может быть опасно.

Козерог

В понедельник вам нужно быть максимально дисциплинированными и ответственными. От вас может потребоваться усидчивость и внимание. Вечер проведите в расслабленной обстановке с близкими людьми.

Водолей

Вы можете снять розовые очки и посмотреть на какую-то ситуацию с другой стороны. Возможно, вы заметите то, чего не замечали раньше или не хотели этого делать.

Рыбы

В вашей жизни наступает "белая" полоса, свидетельствующая о том, что вы можете добиться успеха как в работе, так и в личной жизни. Звезды будут на вашей стороне.

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