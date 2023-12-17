Понедельник для многих день тяжелый, но некоторым знакам Зодиака, наоборот, представится возможность отдохнуть.

Эзотерики составили гороскоп на 18 декабря по картам Таро. Что они сулят каждому знаку Зодиака - читайте далее.

Овен

Пора обратить внимание на свои скрытые силы, которые обычно не используются, в частности, речь идет об интуиции и предчувствии, которые принесут необъяснимую, но твердую уверенность. Именно подсознание станет надежным проводником, а интуиция подскажет путь к подаркам судьбы.

Телец

Понедельник заставит провести тщательный анализ своих поступков, определить ожидания от жизни. Вероятно, требования к окружающим слишком высоки и их стоит снизить, ведь никто не идеален, даже Тельцы.

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Близнецы

День будет наполнен любовью к жизни, окружающим и уверенностью в будущем. Одинокие представители этого знака могут встретить перспективную любовь, а тех, у кого уже есть пара, ждут важные новости от партнера. Кроме того, не исключен успех в делах и появление привлекательных предложений, от которых очень сложно будет отказаться.

Рак

Ваша тяга к новым знаниям позволит окунуться в увлекательную информацию, которая прояснит события из прошлого. При этом любознательность достигнет того уровня, когда появится угроза прослыть сплетником и болтливым человеком. Откажитесь от любой критики, чтобы избежать опасности.

Лев

18 декабря - достаточно сложный день для представителей знака Зодиака, ведь принесет ощущение неудовлетворенности. До самого вечера будет мучить ощущение, что не хватает чего-то важного. Такая ситуация приведет к тому, что Львов поглотит самоанализ. Возможно, блага судьбы уже надоели и больше не приносят удовольствия.

Дева

Вы уже взошли на свою вершину своего саморазвития. Теперь можно ясно увидеть все, что происходит вокруг, но это не повод останавливаться. Сейчас у вас появилась уникальная возможность отдохнуть, что принципиально важно.

Весы

Вас ждут волевые решения, что будет непросто, ведь будут одолевать сомнения относительно рискованных ситуаций, которые повлияют на будущее. В связи с этим не отказывайтесь от помощи, когда ее буду предлагать. Также не стоит держать в секрете свои планы - это может быть ошибочным подходом.

Скорпион

Появится необходимость сделать выбор и найти верное направление для выхода накопленной силы. Скорпионы очень амбициозны, поэтому им нужна похвала, признание и восхищение. Если сосредоточиться на работе, то можно с легкостью достичь своих целей и благополучия.

Стрелец

Наступает период удовлетворения. Понедельник пройдет легко и беззаботно. Рутинные задачи принесут удовольствие, потому что цели будут достигаться легко, без труда и преград. В то же время не стоит рисковать своей удачей.

Козерог

Появятся претензии на лидерство. Необходимо проявить себя и доказать окружающим, на что вы способны. Ваши амбиции, стремление к независимости и самостоятельности помогут самореализоваться.

Водолей

Завтра страх спугнуть удачу и разрушить планы плотно в вас сцепится, но поможет преодолеть страх перед новым, что в дальнейшем поможет двигаться к победе. К какому результату это все в итоге приведет – зависит от мыслей, установок и взглядов на мир.

Рыбы

День будет вполне неоднозначным. С одной стороны, будут переполнять светлые и искренние чувства, которые наполнят жизненной энергией. С другой стороны, предстоит важный выбор, который коснется отношений или личного развития.

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