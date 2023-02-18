Рожденные под этими знаками женщины получат шанс стать счастливее и изменить свою жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут успешнее остальных на следующей неделе - в период с 20 до 26 февраля.

Речь идет о двух Знаках. Рожденные под этими знаками женщины получат шанс стать счастливее и изменить свою жизнь.

Счастливицы недели по знаку Зодиака - кому повезет

Вполне удачная неделя ждет женщин-Раков. Ближайшие дни для них пройдут пол знаменем поиска внутренней гармонии, очищения от негатива и обретения спокойствия и равновесия. Все это поможет представительницам данного знака чувствовать себя увереннее и быть настойчивее в продвижении к поставленным целям. Результат не заставит себя долго ждать. Главное - проявлять инициативу и действовать.

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Отправиться на поиски и найти свое предназначение в указанный период суждено женщинам-Скорпионам. У них получится улучшить свою жизнь в целом. Астрологи советуют им быть внимательными, чтобы не упустить возможность, и на всякий случай не торопиться с решениями, обдумывая перед этом каждое из них. Это будет залогом успеха, который практически гарантирован звездами.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, для которых март будет очень особенным.

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