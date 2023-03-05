Начало весны обещает быть очень насыщенным, обещает гороскоп Стрельца на месяц.

Март 2023 откроет перед Стрельцами много перспектив и возможностей. Так что стабильности не ждите - все будет постоянно меняться. Но перемены будут исключительно позитивными. Главное - быстро включаться в процесс и не бояться брать инициативу в свои руки и менять свою жизнь. Хотя как раз это вы всегда умели делать.

Гороскоп карьеры на март 2023

Март 2023 обещает много нового Стрельцам. Особенно тем, кто связан с творчеством и интеллектуальным трудом. Уже в начале месяца вы почувствуете небывалый прилив энергии и уверенности в себе. Не бойтесь проявлять инициативу и смело делайте шаги навстречу новым проектам и идеям - успех гарантирован.

Также март весьма благоприятен для вложения денег - в будущем они принесут солидную прибыль. Единственное, на что следует обратить внимание - выбирать проверенных людей и компании. Желание взять отпуск в этом месяце лучше отложить на апрель - сейчас важно не упустить момент в работе, так как можно потерять выгоду.

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Гороскоп любви на март 2023

Март 2023 для Стрельцов будет непростым в личных отношениях. Вы будете очень увлечены новыми идеями и своими мыслями, поэтому на любимого человека вас будет не хватать. Что, конечно, же не понравится любимому человеку. Поэтому, звезды сожалеют об этом, но мелкие конфликты будут неизбежны.

Впрочем, у вас хватит осознанности, чтобы пойти на компромисс. Главное - проявить чуткость и уметь выслушать. И, конечно же, не помешает вспомнить, что рядом с вами ваш самый любимый человек. Так вам удастся не только пройти через этот кризис, но и укрепить отношения.

Гороскоп здоровья на март 2023

В марте 2023 у Стрельцов не будет времени думать о своем здоровье. Вы будете настолько поглощены работой и новыми проектами, что отдых отойдет на второй план. Не нужно так делать, советуют звезды. Не пренебрегайте сном и выходными, иначе к концу месяца у вас не останется сил даже на долгожданный отпуск. Кроме этого, чрезмерное напряжение может стать причиной простуды, и вы вообще выпадете из рабочего процесса.

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