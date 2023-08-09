Девы сумеют решить сложную задачу.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 августа. Стрельцов ждет невероятный успех, они расправятся со всеми проблемами. А Львы рискуют совершить роковую ошибку. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет таро-гороскоп на четверг.

Овен

Овнов ждет проверка на прочность. Вам придется быстро принимать решения и научиться прислушиваться к своей интуиции. Если же вы не сумеете решить проблемы, они могут "растянуться" на несколько дней.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам приятный подарок. Кто-то решит проявить свои чувства, постарайтесь отреагировать серьезно. Возможно, человеку будут слишком тяжело даваться красивые речи, потому не смейтесь.

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Близнецы

10 августа Близнецы рискуют утонуть в пучине собственной грусти. Вы почему-то решили опустить руки и сдаваться. Однако это неправильный выбор, постарайтесь найти в себе силы для нового рывка.

Рак

Тарологи считают, что из всех знаков Зодиака в четверг главными везунчиками будут лишь Раки. Вы поймаете удачу за хвост, не отпускайте ее. "Выжимайте" все возможности и не бойтесь своих амбиций.

Лев

В этот день Львы рискуют совершить роковую ошибку. Не рубите с плеча и обдумывайте каждое свое слово. Если же вы позволите себе перейти черту, все закончится очень плохо.

Дева

Девы сумеют решить сложную задачу. Не обойдется без помощи какого-то влиятельного человека. Не забудьте о благодарности, признайте, что в одиночестве вы бы точно не справились.

Весы

Карты Таро сулят Весам неожиданные новости. Вы узнаете, что вас ждут большие приключения. Не отказывайтесь от шанса развлечься и попробовать что-то новое.

Скорпион

Скорпионы могут получить щедрую прибавку к зарплате. Однако найдутся те, кому это точно не понравится. Постарайтесь не провоцировать завистников, иначе они попытаются вам навредить.

Стрелец

10 августа Стрельцы будут на гребне волны, у вас все получится. Вас ждет невероятный успех, а потому смело беритесь за любое дело. Не слушайте тех, кто будет пытаться убедить вас в обратном.

Козерог

Козерогам стоит заняться уборкой и очистить пространство вокруг себя. Выбрасывайте старые и ненужные вещи, не копите "хлам". Так вы освободите место для новой и позитивной энергии.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям избавиться от непосильной ноши. Если вы не можете справиться с какой-то задачей, вы всегда можете делегировать ее кому-то другому. Признать слабость и попросить о помощи - не стыдно.

Рыбы

Рыбы могут получить мистический знак. Судьба попытается вам дать намек на правильное решение. Будьте внимательны и не упустите этот знак.

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