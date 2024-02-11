День обещает быть рутинным.

Астрологи составили гороскоп на 12 февраля для всех знаков Зодиака. Понедельник - день тяжелый, однако вы справитесь со всеми задачами, если проявите немного решительности и силы воли.

Овен

У Овнов появится идея, как одним махом решить все свои проблемы. Не рубите с плеча и не воплощайте это в жизнь сразу же. Лучше несколько раз подумайте о последствиях.

Видео дня

Телец

У вас будет ощущение, что окружающие испытывают вашу нервную систему на прочность. Если начнете злиться и кричать, то только усугубите ситуацию. Постарайтесь все же проявить терпение.

Близнецы

Не упустите свой звездный час для того, чтобы получить желаемое. Вселенная будет на вашей стороне, а это значит, что вы с легкостью сможете обрести то, о чем мечтали.

Рак

Порой Раки переходят грань дозволенного. Не стоит этого делать, если вы не хотите поссориться с близкими людьми. Контролируйте свои высказывания, потому что они могут больно ранить.

Лев

В этот день Львы захотят конкуренции. Это и не странно, потому что вы обожаете соперничать. Завтра вы в очередной раз вступите в бой с жаждой доказать всем вокруг, что лучше вас никого нет.

Дева

Вам нужно составить четкий план дел на понедельник. Если будете хвататься за все подряд, то уже вечером будете, как выжатый лимон. Берегите свои силы и нервы!

Весы

Весам может потребоваться совет от близких людей. Вы не всегда можете самостоятельно принимать решения, но это не проблема. В вашем окружении есть люди, которые готовы подставить вам свое плечо.

Скорпион

Порой вы не можете двигаться вперед из-за каких-то страхов. Астрологи призывают вас начать бороться с ними, потому что так вы никогда не достигнете успеха.

Стрелец

Стрельцам стоит быть более решительными в личной жизни. Если вы попали в любовный треугольник, то постарайтесь в ближайшее время сделать свой выбор, иначе беды не миновать.

Козерог

Козерогам стоит посвятить этот день заботе о себе и своем здоровье. Посетите врачей, если вас что-то беспокоит, отправьтесь на шоппинг и в салон красоты. Наведите марафет.

Водолей

Водолеям лучше отложить решение рабочих вопросов на потом. Уделите время своим хобби, чтобы немного разгрузиться и получить незабываемые эмоции.

Рыбы

Рыбы, не забывайте об уходе за своей душой – уделите время для медитации, йоги или других практик, которые помогут вам ощутить внутреннюю гармонию и покой.

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