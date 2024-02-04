Рассказываем, какие группы крови лучше всего совместимы в сексуальном плане.

Существует много способов понять, подходят ли партнеры в любви друг другу, один из них - японский гороскоп. По нему можно вычислить совместимость по группе крови. Скорее читайте материал и узнавайте, насколько счастливым окажется ваш союз.

Тест на совместимость по группе крови - лучшие пары

Совместимость по группе крови мужчины и женщины хотят знать многие влюбленные - это нужно, в первую очередь, для удачного зачатия. Однако есть не только научная, но и эзотерическая сторона вопроса - группа крови у японцев имеет очень серьезное значение. Она может повлиять даже при устройстве на работу, потому что азиаты выделяют 4 типа людей, у которых разные группы крови:

I группа (Охотники) - вежливые и оптимистичные, коммуникабельные, но весьма тщеславные, высокомерные и даже грубые. Для них не существует никаких авторитетов, кроме них самих, но каждому "охотнику" важно понимать, что не следует быть такими строгими по отношению к окружающим - каждый имеет право на ошибку.

- вежливые и оптимистичные, коммуникабельные, но весьма тщеславные, высокомерные и даже грубые. Для них не существует никаких авторитетов, кроме них самих, но каждому "охотнику" важно понимать, что не следует быть такими строгими по отношению к окружающим - каждый имеет право на ошибку. II группа (Земледельцы) - творческие, ответственные, сдержанные, но очень упрямые и напряженные люди. Видят смысл в саморазвитии, сильно нуждаются в поддержке близких. Не могут сражаться с трудностями самостоятельно, хотя и скрывают это - им всегда нужен союзник.

- творческие, ответственные, сдержанные, но очень упрямые и напряженные люди. Видят смысл в саморазвитии, сильно нуждаются в поддержке близких. Не могут сражаться с трудностями самостоятельно, хотя и скрывают это - им всегда нужен союзник. III группа (Кочевники) - сильные и активные, исполнительные, но безответственные, упрямые и непредсказуемые. Не боятся рисковать и пробовать неизвестное, всегда с готовностью встречают вызовы судьбы. Но если задуманное не случается, падают духом и обвиняют всех окружающих в своих бедах.

- сильные и активные, исполнительные, но безответственные, упрямые и непредсказуемые. Не боятся рисковать и пробовать неизвестное, всегда с готовностью встречают вызовы судьбы. Но если задуманное не случается, падают духом и обвиняют всех окружающих в своих бедах. IV группа (Загадки) - общительные и рациональные, умеют приспосабливаться к любым условиям, но часто бывают двуличными, безответственными и нерешительными. Таким людям стоит научиться честности по отношению к себе и развить силу духа.

Японцы считают, что совместимость пары по группе крови важнее, чем любой другой показатель - на этот фактор они ставят очень высокие ставки.

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Идеальная сексуальная совместимость по группе крови

Если рассматривать ситуацию с точки зрения японских эзотериков, то они приводят такую статистику:

I группа крови

Мужчина - сильный и волевой, с ярковыраженными амбициями. Это может стать причиной излишней агрессии в отношениях. Часто мечтает о том, чтобы женщины падали к его ногам сами, но фантазии не имеют ничего общего с реальностью - мужчина, у которого I группа крови, любит только одну женщину, и остается верен ей.

Женщина - часто предпочитает работу, а не отношения. Немногим мужчинам удается ее заинтересовать, но если это происходит, девушка готова вкладываться в семью. В постели - активная любовница, которая удовлетворит мужчину не потому что "так надо", а потому что сама этого хочет.

Идеальный союз - с партнером II или III группы крови.

II группа крови

Мужчина - решительный и рациональный, быстро принимает решения, но долго их реализовывает. Дело не в лени, а в том, что ему нужно точно всё рассчитать и заручиться поддержкой. С женщинами проблем не имеет, но может часто менять партнерш и быстро с ними прощаться, если сексуальные темпераменты не сходятся.

Женщина - сомневающийся в себе человек с заниженной самооценкой, поэтому ищет партнера, который будет постоянно ее поддерживать и проявлять заботу. Любые проявления любви для нее нормальны, кроме тех, где присутствует жесткость.

Идеальный союз - с партнером любой группы крови, кроме IV.

III группа крови

Мужчина- общительный человек, который легко оказывается в центре внимания благодаря своей харизме и искрометному юмору. На самом деле - интроверт, часто замыкается в себе, способен доверять не каждому. В интимном плане готов к экспериментам, всегда предлагает что-то новое, но только с согласия партнерши.

Женщина- яркая личность, которая моментально завоевывает внимание окружающих и всегда получает от жизни то, что хочет. Партнеров выбирает стабильных, потому что хоть где то эта стабильность должна быть. Физический интим ее мало интересует - духовная связь и эмоции важнее.

Идеальный союз - с партнером I и IV группы крови.

IV группа крови

Мужчина - свободолюбивый человек, который выберет только девушку, принимающую его таким. Именно ей достанутся все "лавры" - любовь, забота и помощь. Соблюдение личных границ - чуть ли не самое важное для мужчины, у которого четвертая группа крови. В постели он весьма хороший любовник, но иногда может начать мечтать о чем-то и забыть о том, где находится и что делает.

Женщина - боевой товарищ, союзник, друг, любовница и жена. Все это удачно гармонирует в ней, такая девушка всегда готова простить, понять и поддержать. Единственное, чего она простить не сможет - вранья и предательства. В интимных вопросах желательно к ней подходить с фантазией - рутина может "убить" отношения.

Идеальный союз - с партнером I и IV группы крови.

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