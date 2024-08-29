Совместимость с партнером легко определить, зная, когда он родился.

Нумерология по дате рождения способна рассказать не только о характере человека, но и о том, как он ведет себя в романтическом смысле. Если вы знаете, когда родился ваш избранник, легко можете определить, чего от него ждать - стоит начинать с ним отношения или нет.

Тест на совместимость по дате рождения - как посчитать

Для того чтобы понять, как проверить совместимость по дате рождения мужчины, нужно знать день, месяц и год, когда он появился на свет. Дальше складываем все цифры до однозначного числа и получаем число судьбы, на которое и нужно ориентироваться.

Например, дата рождения мужчины - 25.01.1982 год. 2+5+1+1+9+8+2=28, 2+8=10, 1+0=1. Число судьбы - 1.

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Число судьбы 1

Такие мужчины часто отличаются независимостью, целеустремленностью и уверенностью в себе. Именно они добиваются женщин, делают красивые широкие жесты, дарят подарки. Все это он делает, чтобы покорить даму, которую выбрал, а также чтобы чувствовать себя лидером. Если вы хотите стать для мужчины с числом судьбы 1 "самой-самой", не вздумайте ему перечить. Важно поддерживать его во всем, постоянно хвалить, благодарить и поддерживать авторитет. Любое сомнение или недостаточное признание достоинств приведет к ссорам и расставанию.

Число судьбы 2

Заботливые, нежные и чувствительные партнеры, для которых очень важен семейный уют. Прежде всего такой мужчина ищет настоящую женщину - мудрую, тактичную, интересную и спокойную, а уже потом рассматривает все остальные ее прелести. С ним можно говорить по душам и доверять ему. Важно хранить семейный очаг и делать все, чтобы мужчина чувствовал себя дома в уюте и безопасности. Нельзя заставлять ревновать или подрывать доверие - число судьбы 2 провоцирует мужчин на излишнюю тревожность и ревнивость.

Число судьбы 3

Душа любой компании, рядом с ним весело и интересно, такой мужчина всегда сумеет поднять настроение, поддержать в трудную минуту и найти выход из любой ситуации. Именно поэтому имеет успех у многих женщин, что не всегда сможет принять его избранница. Для него важно, чтобы девушка, которую он выбрал, была такой же легкой, независимой и интересной - комфорт, уют и тихая семейная гавань - это точно ему не нужно. От женщины, которая видит смысл жизни в детях и быте, а также достаточно консервативна, он быстро уйдет.

Число судьбы 4

Мужчина с таким числом судьбы очень спокоен, умен и надежен - с женщинами сходится долго, тщательно выбирая подходящую для себя. Такой партнер, скорее всего, трудоголик, поэтому для него важно, чтобы девушка стала надежным тылом и верным спутником. Настоящий друг и надежный соратник ему нужен больше, чем просто домохозяйка или любовница. Ни в коем случае нельзя строить из себя "женщину-загадку", это подрывает доверие и вызывает дискомфорт. Только серьезная и стабильная женщина может сделать такого мужчину счастливым.

Число судьбы 5

Активный, энергичный, очень красивый и независимый мужчина. Женщину ищет такую же, чтобы слышать комплименты от друзей и ловить восторженные взгляды. Таким образом он поднимает себе самооценку - у льва должна быть настоящая львица. Часто дает повод для ревности, но не стоит устраивать ему сцены, как и пытаться контролировать - этого он не потерпит. Если хотите получить от него всё и даже больше - ухаживайте и заботьтесь, следите за собой и домом, а также не обращайте внимания на его маленькие слабости.

Число судьбы 6

Невероятно заботливый мужчина, для которого семья и дом - самое важное в жизни. Он хочет жить красиво, поэтому легко может уйти с головой в работу, чтобы его женщина получила все, что нужно. Очень преданный, потому что способен отдаться желаниям девушки полностью, забывая о себе. Такого мужчину нельзя критиковать - он тонко чувствует окружающий мир, поэтому даже неосторожная шутка способна сильно его ранить. В женщине ценит разговоры по душам, красоту, мудрость и умение любить, но вряд ли сможет принять спутницу, которая выше его по статусу.

Число судьбы 7

Сильный и самодостаточный мужчина с крепким внутренним стержнем. Часто со стороны кажется, что он бесчувственный, но нет - для своей женщины он будет самым нежным в мире. Он будет хотеть личного пространства, поэтому не стоит на него давить, пытаться контролировать и требовать внимания. "На поводке" такого мужчину держать не получится - за неимением свободы он будет сначала раздражаться, а потом совсем уйдет, так что, если хотите любви - примите эту особенность.

Число судьбы 8

Статусный мужчина с высокими целями, среди сотен других выберет ту, что будет поддерживать его позицию в глазах окружающих. Никогда не будет обременять себя какими-либо клятвами, так как считает себя свободным, зато контролирует девушку. Проще говоря, такой мужчина будет зарабатывать деньги, причем, баснословные суммы, делать всё, что он хочет, а женщина должна быть мудрой, умной, спокойной и абсолютно ему преданной. Заниматься детьми, домом, бытом и ним самим - любой другой вариант его не устроит.

Число судьбы 9

Несмотря на чуткость, романтизм, дружелюбие и высокий уровень эмпатии, такой мужчина к своей женщине довольно требователен. Он может дать любовь и заботу, но только если она будет идеальной во всем. Ни в коем случае такому мужчине нельзя врать - только честность. Требовать от него глубокой эмоциональной близости или каких-то обязательств тоже не нужно, иначе он начнет думать, что у него отбирают свободу… и уйдет.

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