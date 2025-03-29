Макс Гордеев дал советы.

Солнечное затмение - это не только астрономическое событие, но и момент, когда энергия Вселенной приобретает особую силу. В 2025 году, 29 марта, у нас будет уникальная возможность использовать этот день для трансформации своей жизни, в том числе в финансовой сфере. Во многих культурах затмение считается временем перемен, очищения и установления новых намерений.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что стоит сделать, чтобы привлечь достаток, и от каких действий лучше воздержаться, чтобы не оттолкнуть от себя финансовую удачу.

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Почему затмение так важно?

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится между Солнцем и Землей, временно закрывая солнечный свет. Это символическая "перезагрузка", когда старые циклы завершаются, а новые начинаются. Энергетически этот день считается очень мощным: все, что вы делаете, думаете или говорите, может иметь долговременное влияние. Особенно это касается финансов, ведь деньги - это не просто бумага или цифры на счету, а энергия, которая реагирует на наши действия и намерения.

Итак, 29 марта - это ваш шанс избавиться от бедности, долгов и финансовых страхов, если вы используете этот день правильно, говорит Гордеев.

Что сделать, чтобы выйти из бедности

1. Очисти кошелек от старых чеков и мусора

Ваш кошелек - это не просто место для хранения денег, а символ вашего отношения к ним. Если он переполнен старыми чеками, смятыми купюрами или ненужными мелочами, это блокирует поток новой финансовой энергии. Освобождая место в кошельке, вы буквально готовите пространство для новых денег.

"Возьмите свой кошелек 29 марта, выбросьте все лишнее, протрите его внутри влажной тряпкой с каплей эфирного масла (например, мяты или корицы - они ассоциируются с достатком). Разложите купюры аккуратно, от большей к меньшей. Этот ритуал не только очищает физическое пространство, но и настраивает вас на позитивное восприятие денег", - рассказал мольфар.

2. Сделай пожертвование

Отдавать, чтобы получить - это один из древнейших законов Вселенной. Пожертвование запускает движение денежной энергии: когда вы отдаете что-то без ожидания немедленного вознаграждения, вы показываете, что верите в достаток. В день затмения этот принцип работает особенно сильно.

Не обязательно отдавать крупную сумму. Даже несколько гривен, пожертвованных с искренним намерением, могут запустить этот цикл. Важно сделать это сознательно: подумайте, как ваши деньги помогут кому-то другому, и почувствуйте радость от этого. Вселенная всегда возвращает то, что вы отдаете, в приумноженном виде.

3. Зажги зеленую или золотую свечу с намерением

Зеленый и золотой цвета традиционно ассоциируются с богатством и процветанием. В день затмения зажгите свечу одного из этих цветов и сосредоточьтесь на своем желании привлечь достаток. Это не просто символический жест - это способ активировать ваш внутренний финансовый поток.

"Сядьте в тихом месте, зажгите свечу и скажите мысленно или вслух: "Я открываюсь изобилию. Пусть деньги приходят ко мне легко и с радостью". Представьте, как ваша жизнь наполняется финансовыми возможностями. Дайте свече догореть до конца, если это возможно, или погасите ее с благодарностью", - добавил эксперт.

4. Запиши и спали то, от чего хочешь избавиться

Солнечное затмение - идеальное время для очищения от всего, что тянет вас назад. Возьмите лист бумаги и напишите все, что вас тяготит: "бедность", "долги", "страх нехватки денег", "неудачи в работе". Будьте искренними и конкретными. Затем сожгите эту бумагу в безопасном месте (например, в металлической миске), представляя, как эти проблемы исчезают из вашей жизни.

По словам Гордеева, этот ритуал имеет глубокое символическое значение: огонь превращает негативную энергию в пепел, разрывая вашу связь с нищетой. После этого вы почувствуете легкость и готовность к новому этапу.

5. Поблагодари за то, что уже имеешь

Благодарность - это ключ к изобилию. Деньги любят тех, кто их ценит, а не тех, кто постоянно жалуется на их нехватку. В день затмения найдите несколько минут, чтобы поблагодарить за все, что у вас есть: за крышу над головой, еду на столе, даже за мелкие монеты в вашем кармане.

Сядьте удобно, закройте глаза и скажите: "Спасибо за все, что у меня есть. Я открыта к еще большему". Почувствуйте искреннюю благодарность в сердце. Эта простая практика меняет вашу энергетику и притягивает новые возможности.

Чего категорически нельзя делать

1. Давать или брать деньги в долг

В день затмения ваш финансовый поток особенно уязвим. Если вы даете деньги в долг, вы символически отдаете свою удачу другому человеку. Если берете в долг, вы привязываете себя к энергии недостатка. Даже если вам вернут эти деньги позже, энергетическая связь уже будет нарушена.

Что делать, если кто-то просит одолжить? Вежливо откажите, объяснив, что у вас сейчас нет возможности. Защитите свой поток - это ваш приоритет.

2. Ссориться из-за денег

Конфликты в день затмения имеют свойство "запечатываться" в вашей энергетике. Если вы поссоритесь из-за денег - с партнером, родственниками или коллегами, - это может привести к реальным финансовым потерям в будущем. Особенно опасно ссориться в семье, ведь это место, где энергия достатка должна быть гармоничной.

Если чувствуете, что разговор обостряется, отложите его на другой день. Скажите: "Давай поговорим об этом завтра", и отойдите, чтобы успокоиться.

3. Жаловаться на бедность или проблемы

То, на чем вы фокусируетесь во время затмения, приумножается. Если весь день жаловаться на недостаток денег, долги или сложную жизнь, вы усиливаете эту энергию. Затмение делает ваши слова и мысли особенно мощными, поэтому контролируйте их.

Вместо этого сосредоточьтесь на позитиве. Даже если сейчас у вас мало денег, скажите себе: "Это временно. Я на пути к достатку". Так вы перенаправите энергию в правильное русло.

4. Завидовать

Зависть - это один из самых сильных блокираторов финансового потока. Если 29 марта вы завидуете кому-то за их успех, машину или зарплату, вы отталкиваете собственные возможности. Затмение усиливает этот эффект, делая зависть настоящим препятствием на вашем пути.

Если возникают такие чувства, переключите внимание на себя. Скажите: "У них есть свое, а у меня будет свое". Представьте, как вы достигаете собственных целей, и почувствуйте радость от этого.

Как усилить эффект затмения

Кроме основных действий, есть несколько дополнительных способов сделать 29 марта еще более продуктивным, отметил мольфар:

- Проведите день в спокойствии, избегайте суеты, шумных компаний и хаоса. Энергия затмения любит тишину и сосредоточенность.

- Создайте финансовый план. Напишите, как вы хотите зарабатывать или экономить деньги в ближайшие месяцы. Затмение - идеальное время для постановки целей.

- Используйте аффирмации, повторяйте в течение дня: "Я притягиваю достаток", "Деньги приходят ко мне легко", "Я достойна процветания".

"Возможно, вы скептически относитесь к ритуалам или энергетическим практикам. Но подумайте: наши мысли, действия и намерения влияют на то, как мы воспринимаем мир и как мир отвечает нам. Солнечное затмение - это не магия в прямом смысле, а возможность остановиться, переосмыслить свою жизнь и сделать шаг к изменениям. Каждый из этих ритуалов помогает вам настроиться на позитив, избавиться от страхов и открыться новым возможностям", - подытожил Гордеев.

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