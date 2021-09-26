Этим людям не повезет в октябре.

Три знака Зодиака могут столкнуться с рядом проблем уже в октябре этого года. Кому-то этот месяц сулит ссоры, а кому-то - проблемы со здоровьем.

Лев

У вас может сложиться впечатление, что судьба испытывает вас на прочность. И главная проблема таится в том, что вы сами можете себя накрутить. Прекратите это делать, чтобы не раздувать их мухи слона. Иначе осенняя депрессия вам обеспечена.

Водолей

Вам важно помнить, что здоровье - это самое главное. Астрологи рекомендуют вам пройти полное обследование, чтобы избежать проблем. Если же вы ощущаете дискомфорт, то не тяните и срочно обратитесь к специалисту. Проблемы со здоровьем могут негативно сказаться на вашей жизни в целом.

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Овен

Обратите внимание на отношения со своими близкими и родными. Ваша семья - это самая главная ваша поддержка, поэтому вам рекомендуется наладить с ними отношения. В противном случае в конце месяца вам не избежать ссор и конфликтов. И даже, когда вы помиритесь, осадочек все равно останется.

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Автор: Диана Могилевич