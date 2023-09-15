Тельцы могут преувеличивать свои проблемы.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 16 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Скорпионы рискуют погрязнуть в скандалах, а Козероги могут понять, что у них есть проблемы со здоровьем. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Сегодня нужно избегать недосказанности и прямо говорить о том, что вам нужно. Люди не могут читать ваши мысли, да и намеки понимают далеко не все. Во второй половине дня ждите новости - какая-то информация станет для вас огромной неожиданностью.

Телец

В субботу велик риск принять муху за слона, а слона - за муху. Сосредоточившись на мелочах, вы можете упустить что-то очень важное. Но, кто предупрежден, тот вооружен, и, если будете внимательными, избежите ошибок.

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Близнецы

Если вы столкнулись с недовольством в ваш адрес, не спешите сердиться - претензии могут быть совсем небезосновательными. Подумайте, все ли вы правильно делали в последнее время и не обидели ли этого человека.

Рак

Сегодня вы узнаете на собственном опыте, как замечательно сбросить с плеч тяжелое бремя. Возможно, у вас появится шанс освободиться от какого-то долга, вы помиритесь с человеком, ссору с которым тяжело переживали, или узнаете, что ситуация, из-за которой вы израсходовали много нервных клеток, наконец разрешилась.

Лев

Сегодня кто-то усомнится в ваших способностях, знаниях, профессиональной квалификации. Не стоит ничего никому доказывать - пусть "Фома неверующий" остается при своем мнении, вы знаете, что способны на многое. И вокруг достаточно людей, которые вас ценят, будьте благодарны им за это!

Дева

Прекрасный момент для того, чтобы задуматься о будущем, помечтать, построить планы. Сегодня вас могут посетить очень перспективные идеи, и вы удивитесь, как не додумались до этого раньше. Найдите время для мозгового штурма, не пожалеете!

Весы

Ваша интуиция сегодня обострена, и лучше всего у вас получается "сканировать" людей. Если показалось, что собеседник неискренен, имеет скрытые мотивы или пытается вас обмануть - знайте, это, скорее всего, так и есть.

Скорпион

В этот день ссора по пустякам может перерасти в серьезный, затяжной конфликт. Не добавляйте негатива в свою жизнь и избегайте споров с кем-либо. А если собеседник не понимает намеков и стремится продолжить разговор, прямо скажите, что сегодня обсуждать это вы не хотите.

Стрелец

Неделя выдалась трудной, и вам просто необходима передышка. Но леность может стать причиной скуки, вас одолеют печальные мысли, вы начнете вспоминать промахи, обиды, сокрушаться из-за разрушенных когда-то надежд. Выход подсказывают звезды - лучшим вариантом на сегодня станет активный отдых и общение. Тогда вам просто некогда будет перебирать в голове все свои неприятности, да и не захочется этого делать.

Козерог

Обратите внимание на самочувствие. Любое, даже незначительное недомогание, которое возникнет сегодня, неслучайно. Организм "сигнализирует" вам о несчастье, и лучше в ближайшее время найти возможность посетить врача и пройти диспансеризацию.

Водолей

Сегодня вы можете заложить прочный фундамент для будущих свершений и побед. Собирайте информацию, консультируйтесь, проясняйте непонятные и спорные моменты, ищите единомышленников, потенциальных деловых партнеров. И, конечно, расставьте приоритеты и распланировайте свои действия хотя бы на первое время.

Рыбы

Планирование, планирование и еще раз планирование! Только это поможет вам все успеть и ни о чем не забыть. Будьте готовы к тому, что в течение дня заданий может добавиться, и оставьте в графике несколько "окошек" для непредвиденных дел.

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