Что такое сатанинские дни и каких действий лучше в такой период не совершать - читайте в материале.

Астрологи и эзотерики в один голос твердят, что каждый месяц года богат не только благоприятными, но и очень опасными датами. В марте таких дней будет всего четыре, и вам стоит их запомнить, чтобы не навлечь беду.

Ранее УНИАН составлял подробный лунный календарь на март 2023, а сегодня расскажет, когда наступят тяжелые лунные дни в первом месяце весны.

Сатанинские дни 2023 в марте - полный список

Магический календарь на будущий месяц содержит несколько опасных дней. В кругу колдунов и магов они называют "дни Гекаты 2023" - в честь древнегреческой богини, которая могла управлять луной. Соответственно, луна как символ тумана и морока, влияет на сознание человека, а ваша задача в этот период - не дать себя в это состояние погрузить.

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15 лунные сутки - с 6 по 7 марта 2023 года

Сатанинские дни в марте 2023 начинаются с первой опасной даты - 6 марта. Символ дня - хитрая Змея. В эту дату очень легко поддаться искушению, сбиться с намеченного курса и попасть под влияние негативной энергии. Особенно тяжело придется людям, которые не умеют контролировать свои эмоции, а также склонны к азарту.

Совет на день: старайтесь мыслить трезво, не устраивать скандалов, не обижаться, не общаться с теми, кто "тянет" из вас жизненные силы. Вы должны провести эти сутки в осознанности и гармонии, поэтому занимайтесь собой и своим развитием, не реагируйте на провокации.

23 лунные сутки - с 15 по 16 марта 2023 года

Дни Гекаты продолжаются в первом месяце весны, и следующим тяжелым днем эзотерики назвали период в середине месяца. Эта дата пройдет под влиянием Крокодила. Мистическое значение данного животного - коварное и непредсказуемое существо, которое может проявить агрессию и разрушить все вокруг себя. Вам придется трудно, ведь будет казаться, что все вокруг будто сошли с ума.

Совет на день: не проявляйте агрессию, не ссорьтесь, не провоцируйте других людей. В эту дату лучше меньше говорить и больше делать, особенно, в карьере. Домашние дела отложите на потом - займитесь помощью окружающим. Просите прощения, занимайтесь волонтерством, обучайтесь новому. Так у вас получится нейтрализовать отрицательное значение дня и понять, чем может помочь Геката.

29 лунный день - 21 марта 2023 года

Третий сатанинский день считается самым тяжелым из всего цикла. Дело в том, что этой датой управляет коварный Спрут. В мифологии он способен затуманить рассудок человека и полностью взять его под свой контроль. Причем, энергия зверя настолько мощная, что сопротивляться ей получается не у всех. Именно на 29 лунный день возможны такие ссоры, что последствия от них вы будете расхлебывать несколько лет.

Совет на день: лучше 21 марта остаться наедине, ни с кем не общаться, устроить разгрузочный день. Проведите эту дату в анализе и подведите итоги месяца. Можно молиться, медитировать и практиковать осознанность. Берегите свою энергию - даже если вас будут о чем-то просить - не соглашайтесь.

9 лунный день - с 29 по 30 марта 2023 года

Последний, заключительный день Гекаты, который станет для вас настоящим испытанием. Символ дня - Летучая мышь. С 29 по 30 марта вы можете встретить одинаковые цифры на часах, видеть странные сны и вообще замечать разные совпадения. Этот день Гекаты полон иллюзий и обмана, вы будете склонны выдавать желаемое за действительное, завышать требования и ожидания. Также есть риск, что вас предадут или обманут - не верьте людям на слово.

Совет на день: не заключайте никаких договоров, общайтесь с коллегами только по делу, с малознакомыми людьми вообще не разговаривайте. Если можете - сглаживайте любые конфликты, не обижайтесь и не тратьте энергию на секс. Пост, молитва и одиночество - лучшие варианты для 9 лунного дня.

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