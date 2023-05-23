Им лучше отказаться от важных встреч и на время взять паузу.

Четырехдневная магнитная буря, которая начинается сегодня, 23 мая, и продлится до 26 мая, станет непростым испытанием для некоторых знаков Зодиака. Помимо того, что она принесет многим людям мигрени и плохое настроение, некоторые столкнутся с большими проблемами. Каким знакам Зодиака стоит готовиться к неприятностям - читайте ниже.

Близнецы

Для Близнецов эта магнитная буря, которая станет сильнейшей за весь май, покажется настоящей пыткой. В эти дни вы можете много злиться и срываться на людях. Это приведет лишь к тому, что даже самые близкие друзья могут начать к вам очень плохо относиться.

Постарайтесь овладеть своими эмоциями. Не стоит спорить из-за пустяков и пытаться доказать свое превосходство криком. В этот период многие люди будут в плохом настроении, а потому вы должны понимать, что любые провокации приведут к грандиозному скандалу.

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Дева

Девам в период магнитной бури стоит уделить максимальное внимание своему здоровью. Возможно, вам стоит взять больничный и "отлежаться" дома, так вы сможете обезопасить себя от многих проблем. Особую осторожность стоит проявить в среду, ведь пик солнечной активности выпадет именно на 24 число.

В этот день вы можете почувствовать сильную слабость. Не игнорируйте сигналы своего организма. Вам обязательно нужно отдохнуть, а если "тревожных звоночков" слишком много, запишитесь на прием к врачу.

Водолей

Магнитная буря может отобрать у Водолеев последнюю веру в чудо. Ближайшие несколько дней больно ударят по представителям этого знака Зодиака, им придется смириться с потерями и проблемами. Возможно, в этот период вы даже лишитесь денег.

Водолеям стоит отказаться от важных решений. Постарайтесь не давать обещаний и не договариваться с кем-то о серьезных вопросах. Вам лучше взять паузу и немного отдохнуть, так беда пройдет мимо и не принесет огорчение.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что только два знака Зодиака исполнят самые заветные мечты уже очень скоро.

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