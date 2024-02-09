Рассказываем, кому по гороскопу идеально подходит знак Зодиака Близнецы.

Мужчина Близнецы, как и женщина этого знака - это люди, родившиеся в период с 21 мая по 21 июня. Ветреные и непостоянные, загадочные и мечтательные, оптимистичные и коммуникабельные - это все про них. Мы расскажем, с кем может быть счастлива женщина Близнецы или мужчина, который родился в этом созвездии.

Кого должны выбирать Близнецы - совместимость в любви и браке

Астрологи говорят, что Близнецы (мужчины и женщины) - это люди, которым трудно найти себе пару. Они быстро очаровываются, но так же быстро могут и разрывать связи - эти личности не будут тратить время на скучного человека.

Для того чтобы союз был удачным, нужно учитывать не только то, что хотят сами Близнецы, но и черты других знаков Зодиака:

Видео дня

Овен и Близнецы - совместимость в процентах хорошая, удачное совпадение в сексуальном плане, союз будет счастливым, если каждый из партнеров окажется самостоятельным и не будет претендовать на независимость любимого человека.

- совместимость в процентах хорошая, удачное совпадение в сексуальном плане, союз будет счастливым, если каждый из партнеров окажется самостоятельным и не будет претендовать на независимость любимого человека. Телец и Близнецы - совместимость плохая, так как у представителей знаков Зодиака разный темп жизни и разные пути. Близнец более легкий, может о чем-то забыть, а стабильного и рационального Тельца это раздражает. Невыполнение договоренностей становится причиной разрыва.

- совместимость плохая, так как у представителей знаков Зодиака разный темп жизни и разные пути. Близнец более легкий, может о чем-то забыть, а стабильного и рационального Тельца это раздражает. Невыполнение договоренностей становится причиной разрыва. Близнецы и Близнецы - совместимость высокая, так как двум одинаковым людям будет вместе очень весело. Единственная проблема, которая может возникнуть - это нежелание брать ответственность, чтобы преодолевать трудности в отношениях. Если оба оставят все "как есть", то союз распадется.

- совместимость высокая, так как двум одинаковым людям будет вместе очень весело. Единственная проблема, которая может возникнуть - это нежелание брать ответственность, чтобы преодолевать трудности в отношениях. Если оба оставят все "как есть", то союз распадется. Близнецы и Рак - совместимость низкая из-за инстинкта собственника у Рака. Водный знак слишком чувствителен, он готов отдавать всего себя партнеру, а Близнецы на это не пойдут. Рак - это взрослый человек, а Близнец - ребенок, поэтому более зрелый партнер устанет постоянно заботиться о незрелой личности.

- совместимость низкая из-за инстинкта собственника у Рака. Водный знак слишком чувствителен, он готов отдавать всего себя партнеру, а Близнецы на это не пойдут. Рак - это взрослый человек, а Близнец - ребенок, поэтому более зрелый партнер устанет постоянно заботиться о незрелой личности. Близнецы и Лев - совместимость хорошая из-за похожего эмоционального фона, тяги к драме и "шоу" в личной жизни. Сексуально они подходят друг другу, хотя в браке Лев окажется более серьезным, чем Близнец. Эти двое смогут хорошо ужиться вместе, если найдут компромисс.

- совместимость хорошая из-за похожего эмоционального фона, тяги к драме и "шоу" в личной жизни. Сексуально они подходят друг другу, хотя в браке Лев окажется более серьезным, чем Близнец. Эти двое смогут хорошо ужиться вместе, если найдут компромисс. Дева и Близнецы - совместимость в процентах низкая, ведь Дева - это очень рациональный знак, а Близнецы постоянно "витают в облаках". Для земной Девы легкость партнера станет настоящим испытанием, а Близнец поймет, что ему не хватает эмоций и ощущений.

- совместимость в процентах низкая, ведь Дева - это очень рациональный знак, а Близнецы постоянно "витают в облаках". Для земной Девы легкость партнера станет настоящим испытанием, а Близнец поймет, что ему не хватает эмоций и ощущений. Весы и Близнецы - совместимость в процентах очень высокая, эта пара считается одной из лучших. Они прекрасно ладят друг с другом, быстро находят общий язык, умеют весело проводить время вместе. Тонко чувствуют эмоции и настроение, поэтому и в постели, и в браке все будет хорошо.

- совместимость в процентах очень высокая, эта пара считается одной из лучших. Они прекрасно ладят друг с другом, быстро находят общий язык, умеют весело проводить время вместе. Тонко чувствуют эмоции и настроение, поэтому и в постели, и в браке все будет хорошо. Скорпион и Близнецы - совместимость в процентах низкая, так как Скорпион более целеустремленный человек, а также более закрытый. Это будет не союз двух любящих сердец, а вечная конкуренция гениев. К тому же, Близнецы часто не видят границ, и это - страшный грех для Скорпиона.

- совместимость в процентах низкая, так как Скорпион более целеустремленный человек, а также более закрытый. Это будет не союз двух любящих сердец, а вечная конкуренция гениев. К тому же, Близнецы часто не видят границ, и это - страшный грех для Скорпиона. Стрелец и Близнецы - совместимость в процентах очень высокая, оба этих человека жаждут впечатлений и эмоций, не сидят на месте, поэтому и скучать им некогда. В интимной жизни относятся к сексу, как к источнику эмоций - не воспринимают его центром Вселенной. Интеллектуально очень развиты, поэтому Стрельцу и Близнецам очень интересно вместе.

- совместимость в процентах очень высокая, оба этих человека жаждут впечатлений и эмоций, не сидят на месте, поэтому и скучать им некогда. В интимной жизни относятся к сексу, как к источнику эмоций - не воспринимают его центром Вселенной. Интеллектуально очень развиты, поэтому Стрельцу и Близнецам очень интересно вместе. Козерог и Близнецы - совместимость в процентах очень низкая, ведь Козероги - зрелые, рациональные и серьезные люди. Близнецы считают это скучным, поэтому между партнерами всегда будет борьба здравомыслия с авантюризмом. Вряд ли даже люди смогут уважать друг друга и считать интересными.

- совместимость в процентах очень низкая, ведь Козероги - зрелые, рациональные и серьезные люди. Близнецы считают это скучным, поэтому между партнерами всегда будет борьба здравомыслия с авантюризмом. Вряд ли даже люди смогут уважать друг друга и считать интересными. Водолей и Близнецы - совместимость в процентах очень высокая, потому что при встрече с Водолеем такой же воздушный знак чувствует себя дома. Они могут обсуждать важные вещи и смеяться над чем-то, хорошо улавливают желания друг друга в сексуальном смысле.

- совместимость в процентах очень высокая, потому что при встрече с Водолеем такой же воздушный знак чувствует себя дома. Они могут обсуждать важные вещи и смеяться над чем-то, хорошо улавливают желания друг друга в сексуальном смысле. Рыбы и Близнецы - совместимость в процентах очень низкая из-за сильной чувствительности Рыб и полного равнодушия к этому нюансу от Близнецов. Поведение, слова и шутки могут ранить представителя водного знака, а воздушный даже не поймет, где он не прав. Эти люди с разных планет, им не стоить начинать отношения.

Астрологи считают, что Близнецы лучше всего будут себя чувствовать с Близнецами, Весами, Водолеями и Стрельцами, а вот с Тельцами, Раками, Девами и Козерогами лучше в одну сторону не смотреть.

Вас также могут заинтересовать новости: