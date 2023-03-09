Что обещает гороскоп на март2023 для Рыб и как привлечь удачу.

Март 2023 обещает Рыбам прекрасное настроение. Вам обязательно захочется встретиться с друзьями и кому-то помочь. А еще - воплотить в жизнь какую-то новую из своих идей. Звезды советуют использовать вдохновение по максимуму и не забывать слушать свою интуицию.

Гороскоп карьеры на март 2023

В марте 2023 для Рыб в работе ключевым станет общение - с коллегами, партнерами, руководством. Вам будет легко озвучивать свои мысли и делиться идеями, которых в этом месяце будет просто фонтан. Кажется, что вместе с природой, проснулись и вы от зимней спячки. Деловые встречи, подписание договоров будут проходить на "ура". Ваши усилия заметят - за них вы получите похвалу и бонусы.

Гороскоп любви на март 2023

В марте Рыбы будут нетипично активными в семейном кругу. Вы будете постоянно строить планы, что-то организовывать. Но близким ваш энтузиазм придется очень даже по душе, и она вас поддержат. Также в этом месяце удастся больше времени провести с детьми, что порадует уже вас.

Видео дня

Холостым Рыбам звезды обещают в марте шанс встретить вторую половинку. Правда, для этого придется спуститься из мира грез на грешную землю. Интуиция поможет сделать правильный выбор, поэтому слушайте сердце, а не разум.

Гороскоп здоровья на март 2023

Тело Рыб в марте будет таким же активным, как и ум. Это хороший период, чтобы попробовать новый вид спорта, записаться в спортзал или на танцы. Все будет даваться на удивление легко. Но звезды все-таки советуют не переусердствовать. Следите, чтоб тренировок было в меру, иначе можно заработать себе растяжения или ушибы. Также март - подходящий месяц, чтобы решить давние проблемы со здоровьем, на которые обычно вам не хватало сил и времени.

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