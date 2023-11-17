День обещает быть интересным.

Эзотерики составили прогноз на 18 ноября 2023 года по картам Таро. Что карты сулят каждому знаку Зодиака - читайте далее.

Овен

Суббота будет для Овнов максимально спокойной, даже скучной. Никакого веселья не предвидется, поэтому вы можете просто заниматься своими рутинными делами.

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Телец

А вот Тельцы будут на пике общения. Вы можете познакомиться с новыми людьми и отправиться с ними на какую-нибудь тусовку. Будьте осторожны с противоположным полом, к вам может быть много внимания.

Близнецы

Близнецам стоит провести этот день в кругу близких и родных людей. Так вы сможете укрепить с ними связь и найти новые темы для общения. Займитесь чем-то полезным и приятным.

Рак

Посвятите день тем занятиям, которые приносят вам истинное удовольствие. Отключите голову, не думайте о заботах, просто насладитесь этим днем сполна.

Лев

Вы будете наделены особой властью. В ваших руках будет судьба людей. Руководствуйтесь умом во время принятия важных решений. Эмоции могут быть лишними в этот день.

Дева

Будьте открыты к экспериментам, особенно к тем, которые вам предлагает ваша вторая половинка. Возможно, вы скованы в интимных вопросах, поэтому раскрепоститься вам не помешает.

Весы

Направьте все свои силы на решение рабочих вопросах. Если вы все сделаете правильно, то уже в ближайшее время можете расчитывать на повышение в должности, а вместе с тем и повышения зарплаты.

Скорпион

В вашей жизни могут произойти события, которые полностью нарушат ваши планы. Поэтому астрологи не советуют вам в этот день планировать что-то грандиозное.

Стрелец

Вас ждут изменения в личной жизни. Они будут не к лучшему. Вы можете расстаться со своим партнером. Подумайте о том, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями.

Козерог

Козерогам этот день принесет радость и удовлетворение. Вы можете наслаждаться жизнью и ни о чем не переживать. Удача будет на вашей стороне, поэтому все будет супер.

Водолей

Водолеи могут решиться на крупную покупку. Это может быть автомобиль или недвижимость. Вместе с тем подумайте о том, чтобы отложить часть денег на будущее.

Рыбы

Рыбам стоит перестать быть инфантильными. В противном случае они могут лишиться работы, потому что начальство точно не оценит их отношение к делу. Все может дойти до увольнения.

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