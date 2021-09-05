Этим знакам Зодиака сложно устроить свою личную жизнь.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым чаще всего не удается построить гармоничные и счастливые отношения.

Рак

Раки торопятся создать семью, чем изначально могут отпугнуть потенциального партнера. А также их мир делится только на "хорошее" и "плохое". Золотой середины у них не существует, а значит и компромиссов тоже. Плюс ко всему Раки очень обидчивые. Если вы заденете их чувства, то они надолго от вас закроются. И вряд ли когда-то будут доверять как прежде.

Дева

Если у Девы была несчастная любовь, то с большой вероятностью они вряд ли захотят испытать это снова. По своей природе они однолюбы, а это значит, что влюбится в кого-то еще им очень сложно. И даже если им выпадает шанс вновь построить отношения, то они все разрушают, критикуя своего партнера. Также они могут вести себя совсем безразлично.

Козерог

Козероги всем свои видом показывают, что им никто не нужен. На первом месте у них всегда будет работа и успех. Но у них таки есть шанс на счастливые отношения, если они покажут свою заинтересованность в партнере. Это тот случай, когда нужно не только делать, но и говорить.

Рыбы

Рыбы во имя любви готовы на все. И именно это отталкивает партнера, так как никому не нравится, когда в них полностью растворяются. Когда у Рыб кто-то появляется, то они сразу забывают о себе, своей жизни и интересах. Они становятся неинтересными. Поэтому часто остаются с разбитым сердцем.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич