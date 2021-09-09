С 20 августа по 31 декабря Уран будет двигаться в обратном направлении

Для того, чтобы понимать, какие изменения наступят в вашей жизни, нужно знать не только о положении планеты на небе в данный момент, но и о ее специфике в принципе.

Ранее мы рассказывали о ретроградном Меркурии и объясняли, как он повлияет на судьбу. Сегодня поговорим о другой, не менее значимой планете - об Уране.

Ретроградный Уран - что говорят астрологи

Специалисты, которые составляют натальные карты, знают об особенностях каждой планеты. Важно определить планету-покровителя, чтобы сказать о сильных и слабых сторонах человека, а также увидеть его предназначение по карме.

Читайте такжеЗапудрят мозги любому: топ-3 расчетливых манипуляторов по знаку ЗодиакаЛюди, у которых "во главе угла" стоит Уран, обычно, отличаются хорошей памятью, высоким уровнем интеллекта и серьезными перспективами на будущее. Интуиция работает на "отлично", способности мозга фееричны. Уран отвечает за обновление и прогресс, поэтому часто под этой планетой рождаются реформаторы, бунтовщики и новаторы.

Уран - знамя перемен, инициаторами которых становится огромное количество людей. Ретроградность усиливает эти значения - новшества внедряются быстро, никому ничего не объясняя. Люди жаждут свободы и активных действий, рушат устоявшиеся догматы.

Что нельзя делать в ретроградный Уран - правила безопасности

В период обратного пути планеты многих из нас посетят неожиданные идеи, а интуиция станет движущей силой. Астрологи рекомендуют быть осторожными и не поддаваться импульсу - записывайте всё, что приходит вам в голову, а решения принимайте после того, как Уран станет директным.

Планета ясно покажет всё то, что вам в жизни не нужно: нелюбимая работа, несчастливые отношения, ненадежные люди. Ждите - с августа по декабрь всё то, что не приносит вам удовольствия будет исчезать само собой, главное - воспринимать это с умом и не хвататься за сомнительное прошлое.

Ретроградный Уран 2021 - гороскоп для знаков Зодиака

Овны

Как бы вам ни хотелось, но выбор делать придется. "Сейчас или никогда" - девиз будущего полугодия. Если вы испугаетесь и не решитесь что-то предпринимать, все ваши стремления вернутся к начальной точке.

Телец

Будьте внимательны - среди вашего окружения предостаточно лицемеров. Учитесь обнаруживать лесть и не доверяйте всем подряд - люди "вешают лапшу", пусть и весьма убедительно.

Близнецы

Вам захочется переехать, сменить жилье или образ жизни. Можете поддаться импульсу, но учтите, что вскоре вернетесь назад - радужные перспективы окажутся таковыми только в вашей голове.

Рак

В период ретроградного Урана представителям водного знака захочется проявить лидерские качества. Не останавливайте себя - даже если выбранные компании развалятся, эго свое вы потешить сможете.

Лев

А вот темпераментные Львы, наоборот, будут вынуждены отдать бразды правления в чужие руки. Не переживайте - всё происходит к лучшему. Можете утешить себя тем, что решение это приняли вы и других вариантов не было.

Дева

Неприятности любого масштаба, которые обрушатся вам на голову регулярными порциями, не должны выбивать вас из колеи. Наоборот, происходящее - отличный повод, чтобы развить самостоятельность и креативность в решении проблем.

Весы

Постарайтесь устоять на ногах - резкие перемены могут сбить вас с пути. Ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве и не жалейте себя, иначе дерзкая планета повернется к вам не лучшей своей стороной.

Скорпион

Уран благоволит своенравным Скорпионам, поэтому изменения в вашей жизни окажутся кардинальными: расставание, увольнение, смена места жительства. Не огорчайтесь - вас избавляют от балласта, который тянет вас назад.

Стрелец

Путь к успеху (который вам обеспечен) тернист и нелегок. Будьте внимательны, пока идете вверх - любое необдуманное действие или в сердцах сказанное слово может стать причиной краха ваших надежд.

Козерог

Представители земного знака приспособятся к изменениям извне, а вот внутри останутся такими же. Астрологи считают, что именно в этом проблема упрямых Козерогов - пока не измените себя, ничего не будет "хорошо".

Водолей

Творческие и непостоянные Водолеи, наконец, осознают, что треть ваших знакомых - люди-флюгеры. Рассчитывать на них нельзя, довериться - тоже, а энергию они вытягивают постоянно. Если вы найдете в себе силы расчистить пространство - будет замечательно.

Рыбы

Знатные флегматики, которые часто становятся жертвами собственной лени, в этот раз должны взять себя в руки. Смотрите в оба по сторонам - жизнь постоянно дает вам шансы. Упустите - сами виноваты.

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Автор: Кристина Кащавцева