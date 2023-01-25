Весы могут погрязнуть в тоскливых мыслях.

В четверг, 26 января, Ракам выпадет удачная возможность. А Девам карты Таро сулят неприятный день. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам придется пройти испытание. Покажите свою силу и боритесь с врагами. Все получится, важно приложить как можно больше стараний.

Телец

Тельцы должны примерить на себя роль молчаливого наблюдателя. Не вмешивайтесь в чужие дела, это принесет вам только проблемы.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам важный день. Вы сможете откровенно поговорить с человеком, которого боитесь потерять.

Рак

Прямо в руки к Ракам попадет счастливый билет. Удача будет на вашей стороне, наслаждайтесь щедрыми подарками и проведите этот день без плохих мыслей.

Лев

27 января Львов ждет райское наслаждение. Вы сможете отдохнуть от работы и зарядиться позитивными эмоциями на недели вперед.

Дева

Карты Таро прочат Девам настоящий взрыв эмоций. Вы можете сильно злиться или огорчаться. Постарайтесь настроить себя на позитив, тогда проблем станет в разы меньше.

Весы

Весы могут погрязнуть в тоскливых мыслях. Вы застряли на одном месте и уже забыли, о чем мечтали. Взбодритесь, иначе растеряете все настроение окончательно.

Скорпион

Скорпионов ждет романтическое свидание. Карты Таро сулят вам много приятных эмоций и взаимную любовь.

Стрелец

Стрельцы могут потерять деньги. Воздержитесь от необдуманных трат и откажите всем, кто попросит о материальной помощи.

Козерог

26 января Козерогам стоит делать добрые дела. Позаботьтесь о тех, кому живется хуже. Не отворачивайтесь и протяните руку помощи.

Водолей

Водолеи могут потерять что-то важное. Это может быть лучший друг или ключи от квартиры, карты Таро советуют сохранять бдительность во всем.

Рыбы

В четверг Рыбам стоит решиться на смену имиджа. Это поможет вам стать увереннее и приблизит час славы.

Ранее астрологи рассказали, что только три дня в феврале принесут невероятную удачу.

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