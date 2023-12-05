Попробуйте угадать, какой вкус подобрали для Скорпионов и Дев.

В сети для каждого знака Зодиака подобрали свой уникальный вкус попкорна. Читайте дальше, чтобы узнать, какой же вкус "олицетворяет" ваш знак.

Овен - острый чеддер

Как знак огня, которым управляет планета Марс, Овен смелый, уверенный и свирепый! Неудивительно, что для этого яркого знака Зодиака любимым вкусом будет что-то с яркой пряностью. Попкорн со вкусом острого чеддера обязательно удовлетворит вкус любого Овна.

Телец - чуррос

Как знак Земли, которым управляет планета Венера, Тельцы любят потакать себе, искать комфорта и замедляться. Они жаждут еды, окружающей среды, людей и чувств, которые прежде всего приятны. Лучшие вкусы для Тельца - те, в которых есть немного сахара. Попкорн со вкусом чуррос заставит Тельца желать большего и поделиться им с друзьями.

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Близнецы - карамель с чеддером

Близнецы приносят смелую и авантюрную энергию. Тем не менее, поскольку у них есть две стороны личности, им нужно что-то, что заставит их гадать! Близнецы известны своей обаятельностью и всегда в движении, но им также может быстро надоесть. Попкорн с карамелью и чеддером обязательно привлечет внимание Близнецов. Сладкий вкус карамели в сочетании с соленым чеддером может удовлетворить их тягу.

Рак - карамель

Рак управляется Луной. Как знак Воды, они милые, эмоциональные, утешительные и домашние. В астрологии Луна говорит о доме, наших корнях, откуда мы родом и о том, как мы заряжаем свою жизнь. Рак также связан с ностальгией, ростом, питанием и комфортом. Что говорит о ностальгии и комфорте больше, чем карамельный попкорн? Свежий привкус сладкой карамели, а также соленые и маслянистые оттенки - самый приятный из всех вкусов попкорна для Раков.

Лев - лимонад

Лев - знак Огня, управляемый Солнцем. Все, что они делают, масштабно и громко. Они всегда хотят быть в центре внимания. Их игривое отношение даже отражается в том, как они хотят весело провести время с едой! Лимонадный попкорн – самый беззаботный и игривый вкус попкорна. Он "освежающий" и представляет собой идеальный баланс между сладким и острым.

Дева - мятно-шоколадное печенье

Девы - перфекционисты, ориентированные на детали, и один из самых заботливых знаков Зодиака. Это чувственные знаки Земли, которыми управляет любознательный Меркурий. Когда они решают полакомиться десертом, они выбирают лакомство со вкусом темного шоколада или мяты, поскольку оба продукта утверждают, что они полезны для здоровья. Мятно-шоколадное печенье - идеальный вкус попкорна для любой Девы.

Весы - сливочное печенье

Весы - экстравертные, дружелюбные люди, жаждущие мира, гармонии и равновесия. Однако, поскольку их символизируют Весы, управляемые Венерой, они иногда могут быть нерешительными. Особенно, когда есть слишком много вариантов. Потому Весы обязательно оценят попкорн со вкусом сливочного печенья.

Скорпион - чеддер с халапеньо

Скорпионы самоуверенны, энергичны и вспыльчивы, поскольку ими управляют Марс и Плутон. Они сильные личности, и они действуют по принципу "все или ничего". По этой причине Скорпионы отдают предпочтение смелым и ярким вкусам попкорна. Попкорн с чеддером и халапеньо обеспечит идеальное количество пикантности, которую так жаждет Скорпион!

Стрелец - конфетти

Яркий Стрелец - знак Огня, которым управляет счастливая планета Юпитер. Именно это делает их такими свободолюбивыми, веселыми и предприимчивыми! Они часто являются душой вечеринки, независимо от того, устраивают ли они мероприятие, посещают его или просто пытаются стать звездой. Что лучше подойдет для вечеринки, чем попкорн с конфетти? Этот игривый сладкий вкус праздничного торта обязательно удовлетворит вкус любого Стрельца.

Козерог - чеддер

Будучи заземленным знаком, управляемым могущественной планетой традиций Сатурном, Козероги могут быть очень разборчивы в своих решениях, особенно когда дело касается еды! Они известны своей практичностью, основательностью и трудолюбием. Стойкий Козерог вряд ли поддастся последней моде только потому, что все остальные так делают. Поэтому попкорн со вкусом чеддера будет тем, который они выберут.

Водолей - аризонский микс

Водолеями управляет Уран, планета будущего. Они также являются знаком воздуха, что означает, что они придерживаются интеллектуального подхода к жизни. Из-за этого они любят быть эксцентричными и, как известно, мыслят нестандартно. Неудивительно, что этот знак тяготеет к более уникальному вкусу. И эта смесь определенно привлечет внимание любого Водолея.

Рыбы - чай

Чувствительные, милые и мудрые Рыбы - знак Воды, которым управляет Нептун. Именно он погружает их в глубокие чувства. Они всегда ищут и задаются вопросом о том, что находится за пределами материального мира. Щедрые Рыбы определенно оценят этот попкорн и сполна насладятся необыкновенным вкусом экзотических специй, который он предлагает.

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