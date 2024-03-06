Попробуйте догадаться, кто в споре производит впечатление самодовольного человека.

Астрологи рассказали, как обычно спорят и решают конфликты представители всех знаков Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

Овен - непоколебимый

Овны любят конкуренцию, и они вряд ли откажутся от ссоры, если злятся или расстроены. Овны не боятся говорить то, что у них на уме. И даже если они знают, что ошибаются, их будет трудно убедить взглянуть на вещи с другой точки зрения. Но хотя разногласия могут стать серьезными, Овны так же быстро прощают и все забывают, как только все утихнет.

Телец - упертый

Во время спора Телец может показаться не очень агрессивным или смелым, но последовательный и практичный характер делает его невероятно убедительным. Телец известен как один из самых упрямых представителей Зодиака. И когда он вступает в спор, он склонен упираться до последнего. Победить их "в бою" практически невозможно.

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Близнецы - остроумные

Близнецы - любовники, а не бойцы. У вас больше шансов начать с ними дружескую дискуссию, чем полноценный спор. Однако, когда ситуация действительно становится спорной, Близнецы быстро расправятся со своим оппонентом остроумием.

Рак - безжалостный

Милые и чувствительные Раки известны как воспитатели среди всех остальных знаков Зодиака. Они склонны избегать конфликтов, но также могут быть и безжалостными во время споров. Раки запросто будут использовать свои эмоции, чтобы влиять на других или манипулировать ими, для получения желаемого результата.

Лев - страстный

Лев известен своей динамичной и пылкой личностью. Будучи огненным знаком, он без проблем справляется с конфликтами. Лев знает свою позицию по большинству вопросов и не будет тратить время на то, чтобы доказывать свою правоту другим. Однако из-за своей негибкой натуры спорить с ними иногда может быть неприятно. И это будет громкий, страстный спор. Львы склонны к драматизму и театрализации в своих выражениях, но быстро извиняются, если понимают, что неправы.

Дева - спокойная

Дева - перфекционист, который хочет сделать все лучше. По большей части они склонны избегать конфликтов, если только они не вызваны логической или личной причиной. Девы не любят быть злыми или затевать серьезные споры, поэтому предпочитают вести себя очень пассивно-агрессивно. Они ненавидят, когда споры становятся напряженными или громкими, предпочитая сохранять спокойствие.

Весы - миротворческие

Редко можно вступить в ожесточенный спор с Весами. Они готовы к сотрудничеству и беспристрастны, не заинтересованы в горячих разногласиях. Но если Весы станут свидетелями чего-то несправедливого, то обязательно бросятся играть роль арбитра и искать обходной путь в споре. Весы предпочитают разряжать напряженную ситуацию.

Скорпион - неустанный

Когда дело доходит до разногласий, Скорпионы напористы, храбры и могут быть самыми грозными противниками. Управление Марсом делает Скорпионов решительными, а иногда и неустанными в поисках истины.

Стрелец - мудрый

Стрельцы очень умны и беззаботны, поэтому им не нравится тратить время на споры о глупостях. Стрелец - знак мудрости, и поэтому они ненавидят ошибаться и не начнут "драку", пока не убедятся, что правы. Однако они и не сдержатся, если оппонент будет вынуждать. А как только спор завяжется, Стрельцам будет трудно остановиться, пока за ними не останется последнее слово. Поэтому споры со Стрельцами могут продолжаться часами. Никаких криков не будет, вместо этого Стрельцы полагаются на факты, логику и немного харизмы, чтобы донести свою точку зрения.

Козерог - объективный

Козероги целеустремленны и склонны сосредотачиваться на общей картине. Они ценят правила и очень ответственно относятся к принятию решений. Это делает их очень объективным в своем подходе ко всему, включая конфликты. Что сложно в споре с Козерогом, так это то, что они могут быть пренебрежительными. Им, как правило, трудно принять точку зрения других, и поэтому Козероги часто производят впечатление самодовольного человека.

Водолей - внимательный

Водолей, как правило, глубокий мыслитель, поэтому подходит к своим аргументам с логикой и с целью найти решение. Они интересуются точками зрения других и готовы выслушать несогласие со всех сторон. Водолеи склонны избегать эмоционального выражения во время конфронтации, поэтому иногда могут показаться равнодушными или отстраненными. Но на самом деле это всего лишь защитный механизм.

Рыбы - эмоциональные

Рыбы - очень чувствительные и чуткие люди. Они ненавидят конфронтацию любого рода и делают все возможное, чтобы избежать драмы. Рыбы легко прощают и искренне любят. И прежде чем Рыбы щелкнут, потребуется долго нажимать на нужные "кнопки". И когда Рыбы вступают в спор, они склонны в первую очередь руководствоваться эмоциями. А когда эмоции накаляются, Рыбам может быть трудно понять, как остановиться.

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