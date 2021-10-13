Узнавайте, есть ли вы в этом списке.

Если кто-то может дважды войти в одну реку, то эти пять знаков Зодиака - никогда. Бывшие становятся для них буквально никем, поэтому они даже не звонят им и не отвечают на сообщения.

Овен

Упертые Овны что в отношениях, что вне их постоянно конкурируют. После расставания они сделают все, чтобы доказать свое превосходство и покинут вас плакать где-то в темном уголке. Рассчитывать на то, что вы останетесь друзьями не стоит.

Лев

Тщеславные Львы не смогут дружить с бывшими. Они понимают, что у них экс-возлюбленных кто-то был после них. А выслушивать это они не готовы. Да и в целом Львы не готовы делить своего партнера, хоть и бывшего, с кем-то еще.

Ревнивые Скорпионы даже допустить не могут мысли, что у их бывших кто-то может появиться. Это вгоняет их в ярость, поэтому они категорически против общения с эксами.

Козерог

Если бывший разбил вам сердце, то прощения ему ждать не стоит. Козероги отрезают раз и навсегда, и чаще всего даже семи раз не отмеряют. С экс-возлюбленными им сложно находить общий язык, поэтому они предпочитают просто абстрагироваться.

Водолей

Это пофигисты, которые могут отпустить любого человека на все четыре стороны. Им лень вкладываться в отношения, поэтому им проще занять пассивную позицию и просто наблюдать.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые идеально подходят для брака.

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Автор: Диана Могилевич