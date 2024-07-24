Проблемы на работе догонят двух знаков Зодиака уже скоро: кто они

Эти знаки рискуют остаться без работы.

Астрологи назвали два знака Зодиака, у которых в ближайшее время могут возникнуть проблемы на работе. Им срочно нужно что-то делать, чтобы избежать увольнения.

Скорпион

Очень часто Скорпионы вступают в конфликты с коллегами. Они считают, что только их мнение имеет право на существование, поэтому они никогда не прислушиваются к другим. Это не очень хорошее качество, особенно в ситуациях, когда Скорпионам приходится сотрудничать с кем-то и постоянно находиться в социуме.

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Если вы не найдете ключик к своему коллективу и к руководству, то рискуете остаться без работы. Подумайте, стоит ли эта игра свеч?

Козерог

Козероги обожают мутить воду. Это люди, которым спокойно не живется. Они постоянно ищут драм на свою голову и при этом впутывают в свои внутренние конфликты других.

Если вы не прекратите этого делать, то, также как и Скорпионы, рискуете позорно вылететь со своего места работы. Лучше займитесь делом, а не донимайте людей и не перекладывайте на них свои проблемы.

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