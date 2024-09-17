Узнайте, каким этот день будет именно для вас.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил прогноз для всех знаков Зодиака и рассказал, что ждет каждого из нас в полнолуние, 18 сентября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Колесо Фортуны

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Эта карта говорит об изменениях и непредсказуемых событиях. Для Овнов это время больших перемен в жизни. Возможно, вы столкнетесь с событиями, на которые не сможете повлиять. Будьте готовы к поворотам судьбы - как положительным, так и отрицательным.

Что следует учесть: вы можете почувствовать, что теряете контроль над ситуацией. Не боритесь с потоком событий, воспринимайте их как возможности для развития. Избегайте рискованных финансовых решений и учитывайте эмоции в отношениях.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Император

Для Тельцов эта карта символизирует стабильность, власть и контроль. Это благоприятное время для установления своих правил и укрепления позиций на работе или в отношениях. Однако будьте осторожны с чрезмерным контролем.

Что следует учесть: не замыкайтесь в себе и не пытайтесь навязывать свою волю другим. Важно оставаться открытыми к советам и не игнорировать потребности близких.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Влюбленные

Эта карта символизирует выбор и гармонию. Близнецам придется принять важное решение, особенно в личных отношениях. Ваша интуиция будет на высоком уровне, поэтому доверяйте своим чувствам.

Что следует учесть: не откладывайте важные разговоры. Примите свое решение с умом и сердцем, но избегайте импульсивности. Осторожно с романтическими приключениями - они могут быть обманчивыми.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Луна

Для Раков это месяц интуиции и скрытых эмоций. Карта Луны говорит о том, что не все является таким, каким кажется. Вас могут вводить в заблуждение как собственные страхи, так и другие люди.

Что следует учесть: остерегайтесь обманов, иллюзий и неясных ситуаций. Уделите время самоанализу, чтобы лучше понять свои эмоции. Не принимайте важных решений в состоянии неопределенности.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Солнце

Для Львов этот период будет наполнен энергией и оптимизмом. Карта Солнца символизирует успех, радость и внутренний свет. Это отличное время для творческих начинаний и социальной активности.

Что следует учесть: не переоценивайте свои возможности. Оставайтесь реалистичными в своих планах и не игнорируйте обязанности. Остерегайтесь конфликтов из-за чрезмерной самоуверенности.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость

Для Дев карта Справедливости подсказывает, что время пришло для урегулирования юридических или личных вопросов. Ваши действия будут иметь последствия, поэтому важно быть честными с собой и другими.

Что следует учесть: избегайте необдуманных решений и не спешите с выводами. Важно сохранять баланс и не делать выводы на основе эмоций. Остерегайтесь ложных обвинений или несправедливости в вашу сторону.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Повешенный

Эта карта говорит о необходимости изменить взгляд или пересмотреть свое отношение к определенным событиям. Для Весов этот период может быть связан с внутренними сомнениями и необходимостью отпустить старые убеждения.

Что следует учесть: не спешите с решениями. Возможно, вы не видите всей картины. Важно принять временные ограничения и сосредоточиться на самоанализе. Избегайте эмоциональной зависимости от других.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Смерть

Не пугайтесь этой карты. Она символизирует не конец, а трансформацию и обновление. Для Скорпионов это время перемен и окончания одного этапа жизни, чтобы начать новый.

Что следует учесть: не цепляйтесь за прошлое. Позвольте переменам произойти, даже если это поначалу вызывает дискомфорт. Избегайте сопротивления неизбежному - это лишь задержит ваше развитие.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Колесница

Для Стрельцов карта Колесницы означает движение вперед и победы. Это время, когда ваши усилия принесут плоды, но вам нужно будет приложить значительные усилия, чтобы достичь цели.

Что следует учесть: не дайте эмоциям управлять вашими действиями. Оставайтесь сосредоточенными и избегайте конфликтов. Важно не распылять свою энергию и сосредоточиться на главной цели.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Дьявол

Для Козерогов эта карта подчеркивает возможные соблазны и ограничения. Она предупреждает о зависимости - как эмоциональной, так и материальной. Это время, когда вы можете чувствовать внутренний конфликт между желанием и обязанностью.

Что следует учесть: будьте осторожны с любыми предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Остерегайтесь ситуаций, где вас могут использовать или манипулировать вами.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Звезда

Для Водолеев карта Звезды означает надежду, мечты и вдохновение. Это время, когда вы можете почувствовать, что ваши планы начинают воплощаться в реальность. Ваша интуиция и внутренний свет приведут вас к правильному пути.

Что следует учесть: не отвлекайтесь на мелочи и не теряйте веру в свои возможности. Остерегайтесь чрезмерной идеализации людей или ситуаций.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица

Для Рыб карта Верховной Жрицы подсказывает, что вам следует обратиться к своей интуиции и внутренней мудрости. Это время для внутренних открытий, духовного роста и слушания своего сердца.

Что следует учесть: избегайте любых решений, которые базируются исключительно на логике. Уделите больше внимания своим внутренним ощущениям и не пренебрегайте своими снами или предчувствиями.

Полнолуние - это время, когда энергии достигают своего пика. Используйте эту энергию для внутреннего роста и трансформации. Каждый знак Зодиака получит уникальные возможности, но важно быть внимательным к своим ощущениям и окружению. Карты Таро помогают увидеть скрытые аспекты и предупреждают о возможных опасностях, поэтому действуйте обдуманно и рассудительно, чтобы максимально воспользоваться потенциалом этого полнолуния.

Оставайтесь открытыми к переменам и не бойтесь неизвестного - это приведет вас к новым возможностям и внутреннему росту.

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