Существует распространенная примета о запрете празднования сорокалетнего юбилея.

Многие дамы, которые вот-вот перешагнут сорокалетний рубеж, интересуются, можно ли отмечать 40 лет женщине, ведь считается, что празднование такой даты чревато проблемами в жизни. УНИАН выяснил, правда ли это, и что будет, если затеять праздник.

Почему нельзя отмечать 40 лет женщине на самом деле

Согласно приметам, число 40 окутано мистикой и тайнами, более того, суеверия касаются не только эзотерики, но и религии - 40 дней длился Великий потоп, 40 дней Иисус был на земле после воскрешения, 40 лет Моисей водил евреев по пустыне. То же самое касается и поминальных традиций - на 40-й день душа предстает перед Богом и навсегда покидает землю.

Вероятно, именно из-за таких исторических данных число 40 связано со страданиями и болью, оно несет в себе негативную энергетику. Что касается того, можно ли отмечать 40 лет женщине - отзывы эзотериков в этом случае ссылаются даже на Китай. Там цифра 4 считается несчастливой, потому что на слух звучит так же, как и слово "смерть". Хотя, несмотря на это, в китайской традиции запрещено сорокалетие отмечать только мужчинам, женщинам не возбраняется.

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Можно ли женщине отмечать 40 лет - точный ответ

Не существует однозначного ответа, можно ли отмечать 40 лет женщине - все зависит от ваших личных настроение и предпочтений. Если вы скептик, который не очень верит в эзотерику, то ничего страшного с вами не случится - скорее всего, вы никогда даже не зададитесь таким вопросом.

С другой стороны, если все-таки вера в приметы и поверья глубоко обосновалась в вашей душе, но есть сильное желание устроить праздник, то не стоит себе отказывать. Во-первых, никто и никогда не может застраховать себя на 100% от всех бед и невзгод, а во-вторых, всегда лучше ориентироваться на один нюанс - отталкиваться от внутреннего голоса и интуиции, ни в коем случае не на окружающих. Если праздника хочется им, а не вам - откажитесь от такой идеи, но если вы сами желаете закатить пир на весь мир, то нет ни единой причины себе в этом отказать.

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