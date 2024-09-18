Дарить желтые цветы - к разлуке, говорится в приметах. Но действительно ли это так?

Желтый цвет ассоциируется с солнцем, позитивом, радостными эмоциями. Однако некоторые девушки, получив желтые цветы, сразу открещиваются от букета. В народных поверьях такой подарок считается символом разлуки и супружеской измены. Правда ли это? Мы разобрались, можно ли дарить желтые розы и другие цветы близким людям.

Почему нельзя дарить желтые цветы по народным поверьям

В народе желтый букет считается символом супружеской неверности. Суеверие уходит корнями в арабскую легенду. Согласно ей, один князь накануне долгой разлуки подарил алый букет жене. Колдунья сказала ему, что если цветы пожелтеют к утру, то супруга ему изменяет. Так и вышло. Увидев желтые цветы, князь понял, что жена ему не верна.

С тех пор желтые цветы считаются предвестниками измены и скорой разлуки. Их не принято дарить на свадьбах и свиданиях. А флористы отмечают, что букеты желтого цвета продаются гораздо хуже остальных.

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Можно ли дарить желтые цветы на самом деле

Хоть желтые цветы обладают скверной репутацией - это всего лишь суеверия. Они не имеют научных обоснований и не подтверждены реальными фактами. Если вам нравятся букеты солнечных оттенков - не стоит от них отказываться. Они могут радовать не хуже любых других.

О цветах желтого цвета есть и положительные суеверия. В Европе они считаются символом таланта и компетентности. Их можно дарить людям, которыми вы восхищаетесь. В Китае желтый - это цвет благородства, изящества и святости. В психологии желтый - цвет радости, богатства, достатка.

Поэтому если вы задумываетесь, можно ли дарить девушке желтые тюльпаны - не стоит отказываться только из-за поверий. Важно лишь учитывать вкусы близкого человека.

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