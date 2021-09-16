Встретить этих знаков Зодиака угрюмыми невозможно.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые прямо-таки поцелованы небесами. Их судьба всегда легкая, яркая и творческая. Звезды помогают им в реализации желаний и всячески влияют на их счастливую жизнь.

Водолей

Этих людей, пожалуй, ничего не интересует. Они с легкостью меняют место жительства, работу, друзей и так далее. На проблемы они реагируют абсолютно спокойно. Также Водолеи любят наслаждаться жизнью, поэтому периодически отправляются на поиски приключений.

Лев

Львы - это один из самых счастливых знаков Зодиака. Они всегда улыбчивы, позитивны и доброжелательны. Они уверены в себе, поэтому с проблемами справляются легко и быстро. Более того, у Львов широкий круг интересов, благодаря чему у них много друзей. Скучать им не приходится.

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Близнецы

Близнецы обожают свободу и ради нее готовы закрыть глаза на многие важные вещи. Им все равно на чужое мнение, их не волнует как плохие привычки влияют на их жизнь и так далее. Занимаются они только тем, что доставляет им невероятную радость.

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Автор: Диана Могилевич