День сулит перемены многим знакам Зодиака.

Эзотерики составили прогноз на 18 августа 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что карты Таро сулят в этот день именно вам.

Овен

Весь день вы будете находиться в тревожном состоянии, из-за которого у вас все будет валиться из рук. Постарайтесь отвлекаться от негативных мыслей, чтобы этот день и вовсе не пошел коту под хвост.

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Телец

Вы сами кузнец своего счастья. На это указывает и карта "Маг", обозначающая, что только вы можете сделать свою жизнь лучше. Для этого вам стоит настроиться на позитив, а не негатив.

Близнецы

Вы много мечтаете и ставите перед собой высокие цели, но не всегда знаете, как этого достичь. На самом деле все просто. Вам стоит перестать только мечтать, но и начать действовать. Начните с малого.

Рак

В вашей жизни могут назревать хорошие перемены, которые принесут вам радость и счастье. Это будет новый этап, когда вы сможете реализоваться во многих сферах одновременно.

Лев

Завтра Львам придется взять ответственность за свои поступки. Переложить ее на других не получится. Однако не стоит расстраиваться преждевременно, судьба будет к вам благосклонной.

Дева

В этот день Девы могут испытать разочарование из-за того, что все пойдет не по плану. Однако непредвиденные обстоятельства в итоге могут сыграть вам на руку. Ничего не бойтесь.

Весы

Весам стоит отказаться от чужого влияния на их жизнь. Лучше подумайте о том, что вы сами в состоянии принимать какие-то решения. Необязательно, чтобы за вас это кто-то делал.

Скорпион

Вам выпала карта "Звезда", свидетельствующая о том, что в этот день вы будете наделены мудростью. Благодаря этому вы сможете решить любую проблему и выйти сухим из воды.

Стрелец

В вашей жизни может наступить пауза. Это значит, что ваши романтические отношения пока не будут развиваться, а в карьере будет определенный застой, когда не будет новых проектов и увеличения дохода.

Козерог

В целом для Козерогов этот день пройдет под успешной звездой. Они могут сделать все запланированное и посвятить время отдыху. Звезды склоняют вас к прекрасному.

Водолей

В вашей личной жизни начинается прекрасный период. Не исключено, что совсем скоро вы можете пойти под венец. А также вскоре вы можете узнать о пополнении в семье.

Рыбы

С самого утра Рыбы будут склонны к импульсивным поступкам, что не очень хорошо скажется на их взаимодействии с окружающими. Старайтесь все же держать себя в руках.

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