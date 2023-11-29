Попробуйте догадаться, какую принцессу подобрали для Скорпионов и Стрельцов.

В сети для каждого знака Зодиака подобрали свою принцессу Диснея. Читайте дальше, чтобы узнать, какая же героиня соответствует вашему знаку.

Овен - Мулан

Овен управляется Марсом и является синонимом архетипа воина. Люди Овна склонны действовать и получать адреналин, не умеют сидеть сложа руки или стоять на месте. Энергичный и безрассудный Овен - воплощение энергии героя, а способная сражаться Мулан - самая доблестная принцесса Диснея.

Телец - Тиана

Как земной знак, управляемый Венерой, Телец хочет быть богатым, хорошо питаться и упорно трудится ради мечты. Тиана - официантка, которая работает в две смены, чтобы открыть собственный ресторан. В соответствии с архетипом Тельца, она думает о деньгах, и у Диснея Тиана - единственная из принцесс, у которой есть постоянная работа.

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Близнецы - Белоснежка

Управляемые Меркурием, Близнецы никогда не перестают заводить друзей, а Белоснежка настолько разбирается в связях, что разговаривает с лесными существами и умудряется убедить охотника не убивать ее и ее небольшую армию маленьких гномов, которые в состоянии позволить ей жить бесплатно и проводить вечера с песнями и танцами.

Рак - Золушка

Рак управляет четвертым домом дома и связан с архетипом матери. Золушка, выполняющая домашние обязанности, находится под юрисдикцией и магическим влиянием своей злой мачехи и феи-крестной.

Лев - Жасмин

Управляемый Солнцем Лев - всегда главный герой. Познакомьтесь с принцессой Жасмин, живущей в золотом дворце со львом в качестве домашнего животного.

Дева - Белль

Дева без проекта - собака без кости. Попытки Белль улучшить, усовершенствовать и искупить Чудовище очень в духе изменчивого земного знака. Добавьте к этому, что Девы любят запах книг в кожаных переплетах и находят идею оживленной посуды и пения чистящих средств слегка эротичной.

Весы - Покахонтас

Покахонтас - единственная принцесса Диснея, основанная на исторической личности. Люди Весов часто готовы преувеличить или исказить правду, сфальсифицировать события в интересах своей привлекательности. В свою очередь, диснеевская версия истории Покахонтас, хоть и красивая на вид, глубоко вводит всех в заблуждение.

Скорпион - Аврора (спящая красавица)

Скорпион управляет восьмым домом секса, смерти и возрождения, а спящая красавица - принцесса, воплощающая в себе эту "троицу". На крохотную малышку Аврору наложено смертельное проклятие, которое вступит в силу, когда она пересечет подростковый порог половой зрелости. Проклятие можно снять только поцелуем в губы ее настоящей любви.

Стрелец - Мерида

Стрелец - знак необузданности и постоянного поиска. Так же крепко держится за свою независимость и тетиву лука огненноволосая принцесса Мерида. Свободолюбивая, нарушающая традиции, превратившая свою семью в медведей, Мерида - безупречный Стрелец.

Козерог - Эльза

Будучи явным Козерогом, Эльза любит откровенные разговоры, скептически относится к любви с первого взгляда, предрасположена к страданиям в тишине и верит в то, что жизнь лучше прожить в одиночестве, без хлопотного вмешательства людей и их неуправляемых эмоций. Эльза великолепно выглядит в плаще и носит свою гипернезависимость как знак почета.

Водолей - Моана

Убежденные с рождения в том, что они особенные, странные или в каком-то смысле превосходящие себя, Водолеи должны ежедневно сражаться, чтобы бороться с этим своим комплексом превосходства. А Моана упорно стремится стать самоучкой и назначена океаном избранницей.

Рыбы - Ариэль (русалочка)

Ариэль - эксцентричная коллекционерка, она склонна к любви с первого взгляда, меланхоличной тоске и легко попадает под плохое влияние. И управляемые сбивающей с толку планетой Нептун Рыбы видят красоту во всем, даже во второсортных людях и "сокровищах" в мусоре.

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