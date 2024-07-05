Тельцы боятся, что, если они не будут всегда стоять на своем, люди воспользуются ими.

Астрологи дали ответ о настоящих причинах, по которых представители того или иного знака Зодиака не хотят вступать в отношения, пишет yourtango.com.

Овен - амбиции

Когда Овен не желает вступать в отношения, это происходит из-за его чрезмерно амбициозного характера. У них много идей о том, чего они хотят достичь, но в конечном итоге эти идеи буквально подавляют Овна. Данному знаку Зодиака необходимо сузить круг вопросов, чтобы они могли сосредоточиться на чем-то одном, вместо того, чтобы вся эта неистовая энергия заставляла их метаться от партнера к партнеру и от проекта к проекту.

Телец - упрямство

Тельцы боятся, что, если они не будут всегда стоять на своем, люди воспользуются ими. Вот почему Телец такой упрямый и никому не уступит. Им необходимо понять, что такая негибкость вредна и заставляет их оставаться в тупике. Вместо того, чтобы отвергать романтические отношения, Тельцу необходимо доверять своим инстинктам, потому что они обычно правы в том, что другие заслуживают доверия и поддерживают, а не стремятся их заполучить.

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Близнецы - низкая самооценка

Близнецы не вступают в отношения, потому что боятся того, как их воспринимают другие. Они беспокоятся, что люди увидят, что Близнецы - это дым и зеркала, лишенные содержания и качества. Но это просто неправда. Близнецам нужно осознать, что, в конце концов, они хорошие люди, которые делают для людей все, что могут.

Рак - страх неудачи

Рак беспокоится, что их отношения не сложатся с самого начала, поэтому они вообще воздерживаются от обязательств. Они немного пессимистичны, так как устали думать, что люди не такие, какими кажутся.

Лев - жажда большего

Лев не пойдет на отношения, потому что боится, что никогда не получит должного и окажется вне поля зрения. Недостаток внимания - ужасная мысль для Львов, и сколько бы они ни получали, они все равно жаждут большего. Львам необходимо научиться расслабляться и не считать потерей начало серьезных отношений.

Дева - стремление к идеалу

Дева воздерживается от отношений, потому что боится, что никогда не станет тем человеком, которым должна быть, и не будет чувствовать себя комфортно, где бы она ни находилась. Дева хочет быть идеальной. В своем стремлении обрести совершенство Девы терпят неудачу, но только из-за своих смехотворно завышенных ожиданий. Чтобы по-настоящему чувствовать себя комфортно в романтических отношениях, им необходимо принять красоту несовершенства.

Весы - страх ошибиться

Весы не берут на себя никаких обязательств, потому что боятся принять неправильные решения и последствия, которые могут из этого последовать. Им не нравится чувствовать, что их действия могут отрицательно повлиять на других, особенно на их романтического партнера. Весы не могут выдержать давления, потому что не хотят показаться слабыми. Но в их интересах рискнуть.

Скорпион - страх предательства

Скорпион боится, что его романтический партнер или кто-то из его близких предаст его. Это может звучать немного драматично, но именно такими и являются Скорпионы. Для этого знака Зодиака вы либо с ними, либо против них. Скорпионам также нелегко прощать, и это сдерживает их.

Стрелец - свободолюбие

Стрелец не пойдет на отношения, потому что боится быть связанным. Им нужна возможность бродить по миру так, как они хотят. Они боятся, что никогда не найдут партнера, который не будет возражать против этого. Но Стрелец не осознает, что обязательства перед кем-то не сужают его жизнь, скорее, наоборот. И пока они этого не поймут, им придется отправляться в приключения в одиночку.

Козерог - деньги

Козерог боится вступать в романтические отношения из-за финансов. Они обеспокоены тем, что вложили недостаточно средств и что однажды окажутся в финансовом кризисе. Для них важно иметь прочную финансовую основу и экономить деньги, поэтому мысль о том, что у них их недостаточно, пугает. Но Козерог должен понимать, что деньги - это еще не все; иногда самое важное - настоящее общение.

Водолей - жажда признания

Водолей опасается, что их недооценивают, что в конечном итоге влияет на их романтические отношения. Они постоянно работают над новыми идеями, но чувствуют, что не всегда получают ту оценку и поддержку, которых заслуживают. Это беспокойство удерживает их от совершения чего-то серьезного.

Рыбы - фантазии

У Рыб уникальный взгляд на мир, и они беспокоятся, что другие не разделят их взгляды или интересы. Поскольку Рыбы настолько креативны и изобретательны, они склонны придумывать различные сценарии наперед, совершенно не имея представления о том, что же может произойти на самом деле. И такое поведение мешает им быть в отношениях.

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