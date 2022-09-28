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Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые отличаются стервозным характером. С ними стоит быть очень острожными, так как их гнев бывает разрушительным.

Лев

Женщины-Львицы никогда не признают своих ошибок. Они уверены, что могут в этой жизни делать абсолютно все и оставаться безнаказанными. Интересно, что так и происходит. Они каким-то магическим способом действуют на людей, что те все им прощают.

Но, если вы укажите Львице на ее ошибку, то гнева не миновать. Она тут же разозлиться и начнет доказывать, что "дятел" вы, а не она. Хотя другим она любит указывать на их промахи. Ну, что поделать, такая она царственная натура.

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Водолей

Маниакальные женщины-Водолеи везде ищут подвох. В глаза они будут вам улыбаться, а за спиной - распускать сплетни. Связываться с ними крайне не рекомендуется, так как от своего врага они и живого места не оставят.

К слову, этих женщин часто сравнивают с "повелительницами драконов", потому что они способны испепелить каждого, кто перейдет им дорогу. Астрологи советуют воздерживаться от общения с этими стервозными дамами, если не хотите, чтобы пострадала ваша нервная система.

Козерог

Женщины-Козероги уверены, что существует одно правильно мнение - их. По-другому быть просто не может. Даже не рассчитывайте, что эта дама пойдет на какие-то компромиссы. Этому не бывать никогда!

Она будет всячески давить на вас своим интеллектом и силой духа. Противостоять ей очень сложно. Другие женщины не могут с ней подружиться, а вот, что касается мужчин, то покорить ее сердце сможет только тот, кто будет сильнее нее по духу.

Напомним, только к трем знакам Зодиака в октябре будут липнуть деньги.

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