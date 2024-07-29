Опасность близко: большие неудачи скоро настигнут всего два знака Зодиака

Этим знакам стоит думать головой, а не руководствоваться эмоциями.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые могут попасть в неприятные авантюры уже в ближайшее время. Им стоит быть более осторожными, чтобы потом не жалеть о сделанном.

Телец

Тельцы часто доверяют людям, которым не стоило бы. Понимают они это только после того, как получают нож в спину, однако, судя по всему, жизнь их ничему не учит. Поэтому они раз за разом наступают на одни и те же грабли.

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Астрологи призывают вас быть более осторожными в ближайшее время, потому что в вашем окружении может появиться человек, который с виду будет казаться милым, но на самом деле это демон во плоти. Он захочет вам серьезно навредить. Если вы впустите его в свою жизнь и доверитесь, то потом долго будете страдать и приходить в себя.

Водолей

У Водолеев также наступает "черная полоса". Вы можете решиться на поступок, который разрушит вашу жизнь. Возможно, вы сделаете это на эмоциях, но, поверьте, иногда лучше руководствоваться умом, а не чувствами.

Береги себя и то, что у вас есть. А если вы будете гнаться за чем-то призрачным в надежде выиграть эту жизнь, то только все испортите.

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