Шесть пар знаков Зодиака обладают сильной эмоциональной связью.

Говорят, что браки заключаются на небесах. И если верить этому поверью, то шесть пар знаков Зодиака просто обязаны быть вместе и умереть в один день.

Овен и Водолей

В этой паре царит мощная сила и уверенность. Вместе они способны свернуть горы. Более того, у них сильная эмоциональная связь. На уровне энергетики они идеально друг другу подходят.

Телец и Весы

Эти люди - настоящие эстеты, которые ценят все прекрасное. В их паре можно забыть, что такое заниженная самооценка. Они всячески будут друг друга поддерживать, делать комплименты и искренне восхищаться.

Близнецы и Стрелец

Это свободные по жизни люди, которые ценят личные границы. Более того, они не будут докучать и своему партнеру. Он всегда все обсуждают, принимают взвешенные решения и стараются быть откровенными друг с другом. И да, даже из-за этой свободы у них нет недоверия.

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Рак и Скорпион

И Раки, и Скорпионы выступают за чистую и светлую любовь. Для них важны уют, забота и нежность в отношениях. Поэтому им, как двоим семьянинам, очень хорошо и комфортно вместе.

Лев и Дева

Изначально они ведут себя достаточно отстраненно, но потом все становится на свои места. Главное условие счастливой жизни - это умение находить компромисс.

Козерог и Рыбы

Это отличная команда, которая способна решить любую проблему. При этом они оба не торопятся переходить на более серьезный уровень отношений. Они могут очень долго встречаться, прежде чем создать новую ячейку общества.

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Автор: Диана Могилевич