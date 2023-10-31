Рассказываем, кто такой знак Зодиака Змееносец и в какие даты он "правит".

Змееносец - знак Зодиака, который стал тринадцатым, но некоторые астрологи продолжают его не учитывать. Новый знак оказался предметом споров и разногласий, чтобы занять правильную сторону, важно знать об истории его возникновения.

Когда "правит" Змееносец - даты и характеристика

В западной астрологии этот тринадцатый знак Зодиака есть, он часто используется для составления астрологических карт и прогнозов, хотя и считается нетрадиционным. Название свое получил, как и остальные знаки, в честь соответствующего созвездия. Змееносец - знак Зодиака, даты которого определяются точно - с 30 ноября по 17 декабря. В астрологическом круге он располагается между Скорпионом и Стрельцом, а вода и огонь - стихии, которым принадлежит Змееносец - стихия преобладающая, как говорят астрологи, именно вода.

Когда появился 13 знак Зодиака Змееносец

Новый знак Зодиака Змееносец совсем не новый, а давно забытый - первые упоминания о нем относятся к 300 г. до н. э. Ученые Древнего Вавилона составили зодиакальный круг с 12 созвездиями и 12 знаками. Уже тогда они знали о наличии такого знака, но исключили его. Сообразить нетрудно, почему Змееносца убрали из знаков Зодиака - сделали это для ровного счета.

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В 1931 году была выделена отдельная область звездного неба с созвездием Змееносца, тогда и стабилизировалось положение этого знака. Сейчас астрологи говорят, что произошел сдвиг земной оси, а также изменилась картина звездного неба, поэтому вопрос о необходимости третьего знака снова стал актуальным.

Правда ли, что Змееносец - самый сильный знак

Для того чтобы ответить на этот вопрос, важно понимать, кто такой Змееносец с точки зрения легенд и символики. Изображается знак, как существо, по облику напоминающее человека, который держит в руках двух змей. Его задача по карме - бороться со злом и служить людям. С одной стороны, он обладает качествами, присущими Скорпиону, с другой - Стрельцу, но имеет и свою уникальную особенность - умение возрождаться из пепла при любых обстоятельствах, а также круто менять свою жизнь. На такие действия нужна сила и воля, поэтому астрологи говорят, что Змееносца можно считать самым сильным знаком Зодиака.

Древнегреческая легенда объясняет, что значит Змееносец. Согласно сказаниям, это человек по имени Асклепий, сын Аполлона и Корониды, воспитанник Хирона. Когда Асклепий подрос, он захотел лечить людей и воскрешать их. Узнав об этом, Зевс поразил его молнией и поместил на небо. Так Асклепий стал богом врачевания и медицины.

Какой характер у знака Зодиака Змееносец

Люди, чей знак Зодиака все-таки Змееносец, характер имеют непростой - сильный и упрямый. Они невероятно целеустремленные, сообразительные и умные. С детства отличаются от большинства других людей, имеют врожденный талант к музыке, рисованию или актерскому мастерству.

Рожденные под этим знаком ценят не процесс, а результат, очень требовательны к себе и окружающим. Порой эгоистичны и высокомерны, жестоки и злопамятны, очень хитры и вспыльчивы. Они постоянно развиваются, не обращая внимания на усталость и любые внешние обстоятельства. Занимают руководящие должности, а также могут стать отличными врачами или спасателями - по судьбе им предназначено исцелять людей морально или физически.

С рождения обладают хорошим иммунитетом и крепким здоровьем, но для того чтобы не обрести проблем во взрослой жизни, им нужно постоянно заниматься спортом, укреплять сердце и сосуды, а также не изнурять организм постоянной работой.

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