Этим знакам не повезет в ближайшее время.

Новая неделя, с 8 по 14 апреля, станет шокирующей для некоторых знаков Зодиака. Они могут опуститься на самое дно, но проблема не в то, что что-то сейчас пошло не так, а в том, что они будут отрабатывать свою карму.

Рак

Для Раков наступает крайне неблагоприятный период. Вы часто глумитесь над людьми, обсуждаете их за спиной, завидуете, делаете так, чтобы им было плохо... Но так не может продолжаться постоянно. Люди не могут из-за вас регулярно страдать.

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В ближайшее время вам отольются их слезы. Вы сами окажетесь в ситуации, выход из которой вам сложно будет найти. Какое-то время вы погрузитесь в свои страдания. Возможно, тогда вы научитесь быть добрее и нести свет в этот мир. А если нет, то этот негативные период в вашей жизни продлится очень долго.

Дева

Возможно, в прошлой жизни вы сделали что-то не так - кого-то сильно обидели, ранили чьи-то чувства или серьезно подставили. Пришло время для расплаты. Вселенная поставит вас ровно в такую же ситуацию, в которой когда-то мог оказаться другой человек с вашей подачи. Вам придется пройти через то, что прошел он.

Этот период негативно отразится на всех ваших делах и, в том числе, на вашем эмоциональном состоянии. Берите себя в руки, потому что повороты судьбы будут очень резкими.

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