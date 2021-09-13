В этот список попали аж четыре знака Зодиака.

Астрологи убеждены, что четыре знака Зодиака никогда не прощают своих обидчиков. Они очень злопамятны и обязательно вспомнят вам каждую мелочь.

Скорпион

Скорпионы никогда ничего не забывают. Даже если вам кажется, что он что-то пропустил мимо ушей или закрыл глаза на безобидную шутку, то вам только кажется. Рано или поздно он вам отомстит, да так, что вы запомните это на всю свою оставшуюся жизнь.

Рыбы

Такое ощущение, что Рыбы витают в облаках. Они часто находятся в своем вымышленном мире и не показывают своих чувств. Но это вовсе не значит, что их нельзя ранить. Можно, и при чем очень серьезно. Любую шутку в свой адрес они воспринимают очень болезненно. Будьте готовы к тому, что эти мечтательные создания еще припомнят вам все, что вы им сделали.

Телец

Тельцы и месть как не разлей вода. Они страшны тем, что их месть вы будете чувствовать каждый день. То есть это не одноразовая акция. Они будут превращать вашу жизнь в ад регулярно.

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Дева

Стоит опасаться острого языка Дев. Их обидные шутки, злостные комментарии и язвительное поведение может ждать вас на каждом углу. Они всячески будут портить вам настроение, даже если вы задели их чувства бессознательно.

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Автор: Диана Могилевич