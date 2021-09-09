Четыре знака Зодиака ни при каких обстоятельствах не будут изменять.

Астрологи убеждены, что четыре знака Зодиака среди мужчин, вступая в брак, полностью отказываются от внимания других женщин.

Рак

Для Рака семья всегда будет на первом месте. Он всего себя отдает отношениям. Поэтому они занимают первое место в рейтинге самых неприступных в браке мужчин. Неизвестно, что должна сделать женщина, чтобы женатый Рак обратил на нее внимание.

Скорпион

Чтобы пробить неприступную броню Скорпиона, женщинам придется лезть из кожи вон. И то далеко не факт, что они уйдут от жены. А все потому что страстные Скорпионы в жены выбирают себе таких же горячих девушек, чтобы их темперамент всегда совпадал. И, разумеется, любовные утехи на стороне в таком случае им не нужны.

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Лев

Львы взаимны до невозможности. Если вы будете верны этому мужчине, то он отплатит вам тем же. Но если вдруг он заподозрит вас в измене, то есть шанс, что он тоже "пойдет налево", чтобы потешить свое самолюбие. С этими мужчинами нужно быть очень осторожными и не давать повода для ревности. Иначе вы своими же руками подтолкнете его к этому опрометчивому поступку.

Дева

Девам важно знать, что они привлекательны. И если этих свободных мужчин соблазнить очень легко, то женатых Дев пробить на измену практически нереально. Если в их отношениях со второй половинкой все гладко, то вам даже стараться не надо увести его из семьи. Все равно ничего не получится.

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Автор: Диана Могилевич