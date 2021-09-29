Кому-то стоит подумать о здоровье, а кому-то заручиться поддержкой близких.

Астрологи составили список знаков Зодиака, которым меньше всего повезет в октябре 2021 года.

Оказывается, что Овнов изрядно помотают семейные проблемы. Вам рекомендуется больше времени уделять своим родным и близким, так как последнее время вы немного отдалились от них. Не забывайте о том, что они ваша самая главная опора. И что бы не происходило у вас в жизни, они всегда будут рядом. Проведите с ними время, наладьте контакт и скажите, как сильно вы их любите.

Огненным Львам рекомендуется держать себя в руках, чтобы не спровоцировать конфликт всемирного масштаба. Конечно, не всегда все идет по вашему плану, но не забывайте, что это жизнь и в ней случается разное. Заручитесь поддержкой близких людей, которые смогут вам подсказать - где действительно есть проблема, а где вы сами себе все придумали.

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Водолеям стоит обратить внимание на свое здоровье, ведь ничего важнее нет. Проблемы со здоровьем могут стать преградой для достижения каких-то целей. Астрологи рекомендуют вам пройти обследование, чтобы исключить серьезные заболевания.

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Автор: Диана Могилевич