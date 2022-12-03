Люди, рожденные под этими знаками, попадут в зону риска.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут потерять источники дохода или лишиться работы в декабре.

Людям, рожденным под двумя знаками Зодиака, следует быть особенно осторожными в делах.

Знаки Зодиака, у которых будут проблемы с деньгами в декабре

В декабре финансовое положение может значительно ухудшиться у Овнов. Астрологи прогнозируют серьезные растраты, из-за которых представители данного знака рискуют оказаться на черте бедности. Овнам рекомендуют не совершать серьезные покупки, не разбрасываться деньгами и срочно начать поиски новых источников дохода. Также противопоказанно увиливать от выполнения поставленных задач на работе. Действовать сейчас нужно осторожно и обдуманно.

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Сложным декабрь будет и для Тельцов. Им советуют взять себя в руки и максимально настроиться на работу, не отвлекаясь ни на что. В противном случае тельцам придется столкнуться с многочисленными проблемами в сфере денег и работы, что на долгое время выбьет их из колеи. Важно как можно сильнее сконцентрироваться на задачах, чтобы минимизировать возможные последствия.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых будет сопровождать удача в любовных делах на следующей неделе.

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