Не стоит ждать слов любви от трех знаков Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым невероятно сложно признаваться в своих чувствах.

Козерог

Козероги привыкли всех использовать в своих целях. Даже любимого человека они пытаются эксплуатировать. Им кажется, что все так делают и это нормально. Но согласитесь ли вы с таким поведением в ваш адрес - вопрос открытый.

Близнецы

Эти люди довольно непостоянные. Сегодня они любят одного человека, а завтра - другого. Таким образом они выражают свою мнимую власть, которую, как они думают, имеют над людьми.

Телец

Тельцы не умеют под кого-то подстраиваться. Поэтому им проще находиться в одиночестве. Да, иногда они очень хотят упасть в объятия любимого человека, но комфорт, деньги и вкусная еда - у них на первом месте.

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Автор: Диана Могилевич