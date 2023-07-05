Рассказываем, как правильно мыть пол - у порога или к порогу, чтобы привлечь счастье.

Мало кто знает, но благополучие человека зависит не только от его личных стараний, но даже и от уборки. Во время очищения жилища некоторые хозяюшки совершают ошибки, за которые потом горько расплачиваются одиночеством и нищетой. УНИАН выяснил, как мыть полы для привлечения денег и любви.

Как правильно мыть полы - от порога или к порогу

Народные приметы гласят, что вытирать пол нужно только от порога, а не в обратном направлении. Если вы будете игнорировать совет, то вскоре заметите, что из жизни "утекут" деньги, мужчины и даже ваша красота. Причина проста - вымывая грязь из дома, вы вместе с ней вымываете и все хорошее.

Более того, подробности вашей личной жизни быстро станут достоянием общественности - подруги превратятся в завистниц, а соседи начнут "перемывать косточки". Так что, дилемма о том, как правильно мыть полы - к двери или от двери перед вами стоять вообще не должна.

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Можно ли мыть полы вечером и ночью

Опытные эзотерики считают, что убирать в доме нужно только в светлое время суток - утром или днем. После захода солнца активизируются темные энергии, а также потусторонние сущности, которые могут проникнуть в ваше жилище и стать причиной ссор, измен или проблем со здоровьем.

Если вы сомневаетесь и не знаете, до скольки часов можно мыть полы, рекомендуем делать это с 6 утра до 3 часов дня - этого промежутка времени вполне хватит, чтобы сделать уборку.

Можно ли мыть полы в воскресенье

Православные верующие переживают и нервничают, когда оказывается, что простые домашние хлопоты церковь трактует, как грех. Правда в этом есть - высшие силы расценят ваш поступок, как неуважение, и могут отвернуться, больше не помогая в делах. Тот же запрет действует еще на два дня - понедельник и пятницу, но причина уже другая - мытье полов в эти дни чревато ухудшение материального состояния. Не переживайте о том, можно ли сегодня мыть полы - на календаре среда, а поэтому никаких страшных последствий не будет.

Когда нужно помыть пол с солью - примета на все времена

Наши бабушки верили, что природный консервант - отличный способ для тех, кто хочет вычистить жилище от негативной энергии. Издавна совет действует безотказно - если в ваш дом приходил неприятный человек, и вы чувствуете себя плохо после его визита, помойте полы с добавлением соли. Также можете проводить такую профилактику время от времени, чтобы убрать накопившийся негатив и наладить атмосферу в жилище.

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