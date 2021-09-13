Три знака Зодиака не любят излишний романтизм в отношениях.

Астрологи говорят, что три знака Зодиака среди мужчин не любят слишком заботливых и романтичных женщин. Все эти "розовые сопли" вызывают у них только раздражение и злость. Потом не гадайте, почему они так резко исчезли из вашей жизни.

Близнецы

Этим мужчинам не нужны женщины-мамочки. Он в состоянии сами о себе позаботиться и о вас, в том числе. Если вдруг им понадобится ваша помощь, они сами к вам обратятся. Ваша назойливость их может только отпугнуть и заставить бежать от вас куда подальше.

Весы

Весы - это свободолюбивые мужчины, которые не нуждаются в женской заботе. Каждое ваше такое проявление любви будет вызывать у них мысли, что вы пытаетесь их полностью контролировать. Если вам очень хочется что-то для них сделать, то делайте это тихо и незаметно. Например, полейте цветочки или постирайте рубашку.

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Скорпион

С этими парнями разговор короткий. Спросили "как дела?" и сразу попали в "черный список". Вот такие вот дела. Скорпионы сами идут в руки тех женщин, которые всячески их игнорируют. И то не факт, что он пойдет именно к вам. Одиночество - его все, ну и секс... без обязательств, если что.

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Автор: Диана Могилевич