Астрологи выделили топ-3 знака Зодиака, которые способны воткнуть нож в спину.

Астрологи выделили топ-3 знака Зодиака, которые чаще всего склонны к предательству в различных вопросах. УНИАН рассказывает о них.

Близнецы

Близнецы - знак Зодиака, который сам по себе двуличный. Раздвоение личности часто мешает им сходиться с другими людьми и налаживать контакт. Однако наиболее плохой чертой у данных представителей является склонность к предательству. Это может быть связано как с работой, так и с межличностными отношениями. А еще Близнецы - те, кому не стоит доверять своих тайн. Из-за того, что Близнецы очень общительные и коммуникабельные, они легко могут проболтаться о чьем-то секрете и непринужденно посплетничать о вас за спиной.

Водолей

Водолеи - довольно свободолюбивый знак Зодиака. И когда они обретают свободу, они перестают ощущать рамки и ограничения. К слову, даже находясь в отношениях Водолеи могут стремиться к тому, чтобы заполучить глоток свободы, даже не понимая того, что этим они могут обижать своих вторых половинок. Несмотря на то, что Водолеи довольно трепетно относятся к своим отношениям, они могут быть нередко лжецами и предателями.

Рыбы

Рыбы по праву являются обладателями статуса самого хитрого знака Зодиака. Они "выскальзывают" из любой ситуации, нередко путем лжи или "ходьбы по головам". Нередко среди Рыб случаются предательства, но доказать их вину порой невозможно, поскольку они найдут тысячу и одну причину для оправданий.

Напомним, ранее были названы 4 самых патриотичных знака Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: