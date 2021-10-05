В этот список вошли всего три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые целуются лучше остальных. Их поцелуи могут быть нежные, страстные, пламенные, а порой и обжигающие.

Телец

Тельцы по своей натуре очень романтичные, поэтому для них важно максимально прочувствовать своего партнера. Они целуют медленно, нежно и очень возбуждающе. Поцелуи для них важнее секса. Теперь вы знаете, что делать, если хотите их по-настоящему разгорячить.

Лев

Это огненный знак Зодиака, и поцелуи у них такие же. Они покажут вам всю свою страсть, чтобы в очередной раз доказать свое превосходство. Стоит отметить и тот факт, что их поцелуи обычно заканчиваются горячим сексом.

Страстные Скорпионы готовы на все, чтобы разжечь пламя любви. Их поцелуи могут обжигать, так как привыкнете вы к ним быстро, а вот отвыкать будет болезненно. Скорпионы, конечно, считаются одними из самых верных, но от интрижек на стороне никто не застрахован.

Напомним, мужчины четырех знаков Зодиака никогда не будут изменять своим девушкам. Они однолюбы, которые способны лишь одной женщине посвятить всю свою жизнь.

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Автор: Диана Могилевич