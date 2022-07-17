Эти знаки Зодиака всегда светятся от счастья.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются человеческой версией солнца. Они всегда счастливы, независимо от того, что происходит в жизни. Более того, из каждой ситуации они приобретают только позитивный опыт.

Лев

Этот знак Зодиака очень веселый и общительный. Рядом с ними всегда весело, поэтому и не странно, что они часто являются душой компании. Окружающие питаются их внутренним светом и хотят получать эту порцию счастья и радости регулярно. Рядом со Львами все счастливы.

Овен

Главное преимущество Овна в том, что этот человек может быть счастлив сам с собой. И когда он находится в эмоционально приподнятом настроение, то и окружающие это замечают и стараются мыслить так же, как и он. Овны часто притягивают к себе таких же людей, как и они сами. Поэтому их жизнь чаще всего протекает легко и спокойно.

Весы

Это люди, которые жить не могут без общения. Астрологи убеждают, что главный козырь Весов - это их ум и общительность. Более того, они достаточно раскрепощенные, что делает их еще привлекательнее в глазах окружающих.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые ненавидят тусовки.

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